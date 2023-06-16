维斯塔潘：“野兽”阿隆索配得上F1胜利，如果红牛不能全胜
马克斯·维斯塔潘着重指出，如果红牛无法在本赛季全胜而归，那么他希望看到费尔南多·阿隆索赢得一场比赛。
本赛季，凭借红牛一骑绝尘的统治性表现，荷兰人十分有望夺得个人的第三个世界冠军。而以米尔顿·凯恩斯为基地的车队，也凭借其具备的优势，为包揽整个赛季的所有胜利奠定了希望——这也是F1历史上从未实现过的壮举。
不过，维斯塔淡化了这种情况发生的可能性，因为他认为指望红牛不会在某个时候犯错的想法有点太过“奢侈”。
在加拿大大奖赛之前，当被问及如果红牛错失了胜利，他希望哪位车手站在领奖台的最高处时，荷兰人明确表示阿隆索是他的第一人选。
“费尔南多，我喜欢他，”维斯塔潘表示，“他是一位真正的赛车手，我认为这是他应得的。他从未放弃。你可以看到他热爱这项运动，有时你会想‘天哪’，在拥有一辆只能征战在中游集团的赛车这么多年后，也许你会丧失一点这种热爱。”
“但他是一位真正的赛车手。他是一头野兽。所以，是的，如果你问我，我希望看到今年哪位车手赢得一场比赛，那就是费尔南多。”
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the drivers' parade
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
虽然维斯塔潘很享受自己统治F1的时光，但他表示，最近关于想要一场更精彩的冠军争夺战的想法也是真实的。
“老实说，我认为有时候有好的竞争是件好事，”他解释道，“当然，我很享受2021年。但我也很享受2022年的发展。当然，一开始，我们遇到了一些可靠性问题，赛车有点重，但最终它也确实一度很有统治力。”
“但对于这项运动来说，我当然理解，如果只有一支车队占据主导地位，人们会感到有点无聊。所以我希望更多的车队能够聚在一起，这样，如果你遇到一点问题，或者不能100%地找对调校，就有另一支车队可以获胜。”
尽管维斯塔潘每个周末都期待着能够获胜，但他也表示，成功从来没有变得“无聊”。
“不，”红牛车手表示，“这比其他任何东西都好。”
当被问及如果没有一位强大的竞争对手推动他，在F1中保持动力是否会变得更难时，维斯塔潘表示事实恰恰相反。
“对我来说，这可能是更大的动力，因为你知道你有一辆获胜的赛车。有时当你迎来比赛周末，也许你知道你能拿到的最好名次就是第五或者其他的，我的意思是这也很不错，但它可能不如当你来到一场比赛，你知道自己可以获胜来得那么振奋人心。”
翻译/小飞侠
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