维斯塔潘避免“自杀式”追击，全靠红牛RB16出色状态

用硬胎发车的维斯塔潘，在一场“保胎大战”中力压获得杆位的瓦尔特利·博塔斯，以及临场改变策略的刘易斯·汉密尔顿，打破了梅赛德斯在2020赛季对胜利的垄断。

由于采取了与梅赛德斯不同的策略，维斯塔潘的第一节势必比对手更长。当博塔斯和汉密尔顿都因轮胎消耗而无法扩大差距时，红牛车手越追越近，并且在第14圈汉密尔顿进站前迫近到一秒之内。

红牛工程师在无线电里告诫维斯塔潘注意保持车距，避免轮胎过热，而他回答说“这是追近梅赛德斯的唯一机会，我不想在后面像个外婆一样”。这是2016年匈牙利大奖赛之后，维斯塔潘又一次搬出“外婆”来形容在比赛中速度较慢。

赛后的新闻发布会上，荷兰人对于没有根据工程师的要求来驾驶做出了解释：”我那是已经在管理了，但是他们（梅赛德斯）的轮胎就像彻底用完了。

“我可以看到轮胎开裂。对这些轮胎，这完全是意料之中的，特别是赛车在重载油时非常重的时候。但是我只是不想坐以待毙，就像我在前几场比赛里一直做的那样，所以只要我有机会施加一点压力，我就想那么做。

“所以我试了试。我遇到了一次险情，在13号弯跟近刘易斯时，因为真的很难跟车，即使我对他们有抓地力优势。但是接下来他们只是没法继续坚持下去，所以他们进站了。

“那是我的比赛真正开始的时候。因为我不喜欢坐以待毙，特别是你看到赛车其实相当不错的时候。有时候这有点是自杀式，会消耗轮胎，拼命去坚持，但是我觉得今天不是这样。”

维斯塔潘表示当两辆梅赛德斯进站后，面对空旷的赛道，他在多跑的几圈里对赛车“感觉很好”。虽然第一次进站时右后轮胎更换稍慢，让荷兰人落到了博塔斯身后，但是他凭借轮胎脚软的优势，轻易地超回，随后一直控制着比赛。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

不同策略是唯一胜算

本场比赛是2011年倍耐力成为F1单一轮胎供应商后，第一次没有赛车使用最软配方的轮胎来发车。第二个银石周末的三款配方比第一个周末软了一个级别是主要原因，同时便是英国大奖赛最后时刻多起爆胎事件带来的顾虑。

然而，从第四位发车的维斯塔潘，相比周围使用中性胎的对手，用硬胎来进行自己的第一节。然而在排位赛Q2里，只有这位红牛车手一个人坚决地用最硬配方的轮胎向Q3发起冲击，并且成功晋级。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳坦言他对梅赛德斯没有采取一样的策略感到意外，但也承认用反向的策略是其获胜的唯一机会。

“我们去挑战梅赛德斯最大的机会，就是要采取不同的做法，”霍纳在赛后说，“用硬胎起步，也就是前一周的中性胎，是一个关键的因素。我们很意外我们是唯一在排位赛Q2里那么做的车队。但是我们相比梅赛德斯的速度，肯定比上周更强。”

“我们今天有一辆占据统治力的赛车，我们能以更好的速度跑得更久。所以我们实际做到的是，以较旧的轮胎完成了对梅赛德斯的overcut（晚进站超越）战术。牢牢霸占赛道位置，让我们之后可以切换我们的策略来中性胎，再然后用硬胎来掩护，这实际上让我们以相同配方的轮胎，进行冲刺赛直到比赛结束。

“所有这一切成为可能，因为马克斯管理轮胎的方式和我们赛车拥有的速度。”

维斯塔潘表示他没有预计到RB16在比赛中竞争力如此强大。霍纳予以了证明，他称红牛原本指望在比赛后期等来安全车的机会。

”很明显他必须相信这个策略，所以我们做了模拟，知道风险和回报，”红牛领队说道，“我们觉得根据前一周的表现，如果我们与梅赛德斯策略一样，结果只会相同。”

“所以用硬胎（起步）至少理论上如果比赛后期有安全车，我们可能就有抓地力方面的优势，但结果是，我们实际上在整场比赛里都有优势。”