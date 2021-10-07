维斯塔潘：输掉世界冠军争夺“不会改变我的生活”

在还剩7场比赛的情况下，维斯塔潘在车手积分榜上落后汉密尔顿2分。荷兰人一度在奥地利大奖赛后，拥有32分的领先优势。但是从英国大奖赛到俄罗斯大奖赛期间，他只得到了62.5分，而梅赛德斯车手砍下了96.5分。在银石和蒙扎周日比赛里撞车并一分不得，是红牛车手损失惨重的主要原因。

尽管如此，维斯塔潘在土耳其大奖赛前表示，他觉得自己和他的红牛车队都“非常放松”而且始终“非常专注”。

“我始终尽自己的全力，我知道车队也会使出全力。如果年底时是第一名，那当然是了不起的成就，也是我们奋斗的目标，对吗？”荷兰人说道。“但即使我们名列第二，我认为我们也算度过一个美好的赛季。最终那不会改变我的生活。”

“我的意思是，我享受我正在做的，我认为那也非常重要。对我来说，真的没有太多可以担心的。”

尽管索契被认为是本赛季剩余赛历上最后一场更加适应梅赛德斯赛车的赛道，但红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称不能保证其余赛道一定对RB16B赛车有利。

不过，红牛选择在索契为维斯塔潘使用了额外的动力单元，而且后者从最后一位追到第二名，意外地最大化止损——甚至堪称“一场胜利”。

考虑到汉密尔顿依然在使用规定额度内的三套动力单元，而梅赛德斯连续两个周末因为在瓦尔特利·博塔斯的额外的、新动力单元中发现隐患，让英国人存在接受引擎处罚的风险。这意味着维斯塔潘“因为新引擎而拥有相当强的整体实力”。

不过他仍然表示：“我们只是继续研发、继续奋斗、继续力求赛车有更好的平衡。因为永远不会完美。当然我们会争取（在这里）做到。但是在这条赛道，当前有很多未知因素，抓地力水平方面就是（因为去年赛道表面过于光滑，今年赛道方试图通过浇水来提升抓地力）。我们首先要对付这个。”

而对于红牛赛车在最后三分之一赛季里的竞争力，维斯塔潘认为依然会非常艰难。

“我不知道是什么情况。我们领先？我们落后？”他说道，“我认为一些赛道可能对我们好一点，或者至少理论上是的，可能一些对他们好一点。希望依然就像过去几场比赛那样。非常势均力敌，我们能够好好一较高下。”