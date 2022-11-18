维斯塔潘谴责媒体对红牛车队指令事件的“扯淡”报道

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在英特拉格斯的比赛中，维斯塔潘拒绝在最后一圈把位置让给队友塞尔吉奥·佩雷兹，从而令墨西哥人失去了在与法拉利车手查尔斯·莱克勒克的年度亚军之争中获得优势的机会。

几天后，这位世界冠军出席了阿布扎比大奖赛的赛前新闻发布会。而就在新闻发布会之前，他所在的红牛车队发表声明谴责了“网上对维斯塔潘及其家人的抨击行为”。

在亚斯码头赛道的新闻发布会上，维斯塔潘解释说，他不让出位置的决定“与位置无关”。由于荷兰人已经锁定了年度冠军，处于第六位的他为何拒绝帮助队友佩雷兹也因此成为了外界关注的焦点。但对此他表示，这是由于自己和红牛“沟通不畅”所导致的。

“这事关本赛季早些时候发生的一些事情，我已经在墨西哥向红牛解释过了，”维斯塔潘表示。对此媒体猜测，此事或与5月佩雷兹在摩纳哥大奖赛排位赛中撞车后，红牛阵营内部的紧张关系有关。

“对此车队理解并表示认同。我们去到了巴西，我只是想着‘我们要参加比赛，尽可能取得最好的成绩’。周六和周日，我们有点沟通不畅，没有人告诉我可能交换位置或者有其他事情。”

“直到跑到最后一圈时，无线电里才下了指令。他们应该已经从我上周说的话中知道我的反应了。在巴西的比赛之后，我们进行了一些很好的讨论，把所有的问题都坦诚布公，所有一切都得到了解决。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

“所以，事后看来，我们应该早点沟通这件事，因为我从来都不是一个糟糕的队友。我一直都很乐于助人，车队也知道这一点。我总是把车队置于优先，因为归根结底这需要团队协作。”

“我认为我们从中学到的是，我们必须更坦诚一点，必须更好地相互沟通。但是，那场比赛之后，我在媒体上看起来很糟糕。他们并不了解事情的全貌，就马上这样贬低我，老实说这实在是太荒谬了。”

“因为他们不知道我是如何在团队中工作的，以及车队欣赏我的地方。所以，我读到的所有东西都令人很不舒服。”

“而且更严重的是，他们开始攻击我的家人，威胁我的妹妹和我的妈妈，我的女朋友和我的爸爸。对我来说，当你不知道实际发生了什么，这就太过分了。这种情况必须停止。”

“如果你对我有意见，没关系，但不要针对我的家人，因为那是令人无法接受的。但是，我们会继续前进。说实话，我和Checo的关系很好。”

“但我不明白，为何当人们不了解事情的全貌时，就立即开始那样攻击我。但是，我希望有一天他们能真正理解这是怎么回事，因为这是太多人无法接受的行为。”

“而且，老实说，在这个围场里。不仅仅是车迷，很多人写的关于我的东西实在太荒谬了。”

当被Autosport问及在赛季早些时候发生了什么令他如此沮丧时，鉴于对于媒体报道准确性的额外顾虑，维斯塔潘表示：“我不会透露细节，因为这是我和车队之间的秘密。”

“但令人难以置信的是，当他们并不知道全部事实时，他们马上就写了这么多不好的东西。我不知道为什么会这样，但归根结底，他们写的这些东西加剧了社交媒体的所有问题。”

“所以，就像我之前说的，读到这些东西也令人非常失望。因为我知道我是怎样的人。整个团队都知道我是如何跟他们合作的。我一直对车队非常好。”

随后荷兰人又被问及，考虑到对于媒体报道的顾虑，他为何不不澄清事实时，红牛车手再次表示：“这是我和车队之间的秘密。”

“但我的意思是，你不知道真实的故事。所以，你没必要编故事，” 他补充道。“但是，是的，我只是有点受够了所有这些一直在到处传的瞎扯淡。只要有负面的事情发生，它就会被添油加醋。”

“说实话，这相当令人不适。作为这一切的一部分，到头来我甚至没有做错任何事。只是人们误解了实际发生的事情。”

同时在新闻发布会上，维斯塔潘还表示：“社交媒体抨击确实伤到了我，因为你不能攻击我的家人。当你的亲妹妹都为此发信息给你，这就太过分了。你必须做点什么，我认为这已经足够说明问题了。”

翻译/小飞侠