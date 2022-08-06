维斯塔潘谴责“令人恶心的”车迷焚烧梅赛德斯周边行为

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在布达佩斯周末的比赛中，社交媒体上出现了一段视频，显示了一名穿着一件橙色的维斯塔潘体恤衫的现场车迷，焚烧着一顶黑色梅赛德斯帽子。

仅仅在几周前，奥地利大奖赛的车迷区域发生过一起类似事件，当时车迷们粗暴的行为导致F1采取行动，加强了安全措施，发起了名为“Drive It Out”的倡议运动。

上周日，维斯塔潘在匈牙利大奖赛获胜后，被问及车迷焚烧刘易斯·汉密尔顿帽子的视频时，他说这“当然是不能被接受的”。

“不，我绝对不同意，因为这种行为太恶心了，”维斯塔潘说。““总的来说，我认为大多数车迷也都在欢呼，我认为他们在整场比赛里以及颁奖时刻都为每个车手欢呼。我认为应这才是应有的样子。”

“是的，那些焚烧周边的视频，我觉得令人恶心。”

F1 fans in the pits Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

维斯塔潘和汉密尔顿在2021年为F1世界冠军上演了激烈的争夺，这场斗争也蔓延到社交媒体上，双方的车迷阵营在赛事期间制造了紧张的气氛。

在7月的英国大奖赛上，维斯塔潘在排位赛中的赛车打转时受到了喝倒彩，然后接受赛后采访时被报以嘘声。尽管维斯塔潘没有理会，但汉密尔顿呼吁车迷停止这样的行为，他说：“我认为我们比那样更优秀。”

到了奥地利，5万多名荷兰车迷到场支持维斯塔潘。当汉密尔顿在排位赛中撞车时，看台上出现了欢呼和庆祝活动。对此，这位梅赛德斯车手表示“令人震惊”。

当发生在奥地利的不文明行为和车迷骚扰事件被举报后，F1车手和车队广泛进行谴责，并促使F1开展了专注于防止暴行的“Drive It Out”运动。

这项运动以一段所有车手潜在不文明行为的视频正式启动，并且将促使F1和各个比赛推广者就确保车迷在赛事中的安全采取进一步措施进行磋商。

翻译/Holiday