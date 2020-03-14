诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”

原定于本周末的F1揭幕战澳大利亚大奖赛，在一位迈凯伦车队成员确诊感染新冠病毒后而取消。同时，F1宣布了巴林和越南的比赛也被推迟。加上此前已经确定择日举办的中国大奖赛，以及欧洲疫情之严重，2020赛季F1预计六月才能开始。

与此同时，全球各项汽车运动赛事也纷纷停摆，包括电动方程式、世界耐力锦标赛都进入“暂停”状态。

由维尔恩共同创立并担任大使的Veloce Esports电竞，发起了举行线上F1比赛的活动，这场线上澳大利亚大奖赛将在英国时间周日下午5点45分进行。

作为赛车电竞“忠粉”的迈凯伦F1车手诺里斯，成为第一个确定参赛的现役F1车手。20岁的英国人原本将在本周末开启个人第二个F1赛季。

此后，红牛车队的马克斯·维斯塔潘也确定将搭档2019年Indy 500冠军Simon Pagenaud，代表“The Race All-Star Esports Battle”车队参赛。

去年，诺里斯与维斯塔潘联手参加了斯帕24小时电竞赛并且获胜。本周日，他们将面对全球赛车电竞圈的“最高水平玩家和影响力人物”发起的挑战。

“在多项锦标赛的多场比赛取消之后，我相信Veloce Esports有义务继续我们都热爱的赛车，来好好度过接下来几个月，”维尔恩表示，“在我们的平台上，每个人都可以在家里比赛，同时等待新冠病毒得到控制。”

“我们看到了一个聚集所有（职业）赛车手和专业电竞车手同场竞技的大好机会。这将带来车手和车迷都乐于观看的精彩的新竞赛。”

比赛将采用排位赛加一半里程的形式，正式名字为“Not the Australian Grand Prix“（不是那场澳大利亚大奖赛）。Veloce方面希望有其他F1车手能够加入这场虚拟世界的较量。