登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”

shares
comments
诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”
By:
2020年3月14日 上午12:48

电动方程式卫冕冠军让-埃里克·维尔恩发起“线上澳大利亚大奖赛”，F1车手马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯已经确定参加。

原定于本周末的F1揭幕战澳大利亚大奖赛，在一位迈凯伦车队成员确诊感染新冠病毒后而取消。同时，F1宣布了巴林和越南的比赛也被推迟。加上此前已经确定择日举办的中国大奖赛，以及欧洲疫情之严重，2020赛季F1预计六月才能开始。

与此同时，全球各项汽车运动赛事也纷纷停摆，包括电动方程式、世界耐力锦标赛都进入“暂停”状态。

由维尔恩共同创立并担任大使的Veloce Esports电竞，发起了举行线上F1比赛的活动，这场线上澳大利亚大奖赛将在英国时间周日下午5点45分进行。

作为赛车电竞“忠粉”的迈凯伦F1车手诺里斯，成为第一个确定参赛的现役F1车手。20岁的英国人原本将在本周末开启个人第二个F1赛季。

此后，红牛车队的马克斯·维斯塔潘也确定将搭档2019年Indy 500冠军Simon Pagenaud，代表“The Race All-Star Esports Battle”车队参赛。

去年，诺里斯与维斯塔潘联手参加了斯帕24小时电竞赛并且获胜。本周日，他们将面对全球赛车电竞圈的“最高水平玩家和影响力人物”发起的挑战。

“在多项锦标赛的多场比赛取消之后，我相信Veloce Esports有义务继续我们都热爱的赛车，来好好度过接下来几个月，”维尔恩表示，“在我们的平台上，每个人都可以在家里比赛，同时等待新冠病毒得到控制。”

“我们看到了一个聚集所有（职业）赛车手和专业电竞车手同场竞技的大好机会。这将带来车手和车迷都乐于观看的精彩的新竞赛。”

比赛将采用排位赛加一半里程的形式，正式名字为“Not the Australian Grand Prix“（不是那场澳大利亚大奖赛）。Veloce方面希望有其他F1车手能够加入这场虚拟世界的较量。

Next article
2020 F1赛季或将在六月开始

Previous article

2020 F1赛季或将在六月开始
Load comments

About this article

Series Formula 1 , eSports
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

Australian GP

Australian GP

12 3月 - 15 3月
Immagini Starts in
1 days

Trending

1
Formula 1

诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”

5m

Latest videos

法拉利 04:33
Formula 1

法拉利"引擎门"事件

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统 07:03
Formula 1

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统

AlphaTauri 2020赛车发布 01:03
Formula 1

AlphaTauri 2020赛车发布

独家视频：阿尔法·罗密欧C39首航 01:36
Formula 1

独家视频：阿尔法·罗密欧C39首航

法拉利SF1000赛车发布 01:22
Formula 1

法拉利SF1000赛车发布

Latest news

诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”
F1

诺里斯、维斯塔潘领衔“线上澳大利亚大奖赛”

2020 F1赛季或将在六月开始
F1

2020 F1赛季或将在六月开始

三支车队曾意图继续参赛
F1

三支车队曾意图继续参赛

2020澳大利亚大奖赛正式取消
F1

2020澳大利亚大奖赛正式取消

澳大利亚揭幕战将确定取消
F1

澳大利亚揭幕战将确定取消

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权