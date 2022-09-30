维斯塔潘：新加坡大奖赛夺冠“不切实际”

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在本赛季的大部分比赛占据主导地位后，这位红牛车手正朝着个人的第二个世界冠军高歌猛进，并将于本周末在滨海湾赛道迎来锁定年度冠军的第一个机会。

然而鉴于能否夺冠并非完全由荷兰人所掌控，还关系到其争冠对手塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克也不能以过高的名次完赛，因此他并不指望能在本周提前加冕。

“我需要赢得比赛，并且Checo需要以第四名或更低的名次，查尔斯需要以第八或更低的名次完赛，”维斯塔潘周四表示。“这有点不切实际。所以我不会去想它。机会相当的渺茫。我只想好好享受这个周末。当然，也要努力赢得比赛。”

尽管人们对于维斯塔潘在本周末提前加冕寄予厚望，但荷兰人表示，实际上他更希望在下周末的日本站实现这一目标。

由于这将是F1自新冠病毒大流行以来首次重返亚洲，在本田的主场取得胜利也将意义深远。

“我觉得日本更好，”维斯塔潘表示，“能回到那里我真的很兴奋。我们阔别那里有一段时间了。这是一条令人惊叹的赛道。无论如何，对我来说，它有着非常特别的回忆。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks to the media Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“我第一次驾驶F1赛车就是在那里的第一次自由练习，我将永远记得那天。除此之外，是的，那有点像是和本田回到主场。而且，我认为这将是我第一次真正有机会拿下冠军。当然，我现在很期待去新加坡。但我对下个周末也感到很兴奋。”

虽然维斯塔潘将更乐于早日结束冠军争夺战，以确保在赛季末的压力更小，但他也承认自己有那么一点希望今年法拉利能更全力以赴地投入战斗。

莱克勒克在赛季初的开局强劲，赢得了前三站比赛中的两场。在澳大利亚大奖赛结束后，摩纳哥人已在积分榜上积累了34分的优势。

然而，糟糕的可靠性、策略错误以及驾驶失误等综合因素令摩纳哥人和法拉利在冠军争夺战中的表现一蹶不振，也因此为维斯塔潘创造了在积分榜上拉开差距的机会。

当被问及他是否希望法拉利不要犯错时，维斯塔潘表示：“我的意思是，有两方面考虑。是的，一方面，我希望他们仍然在竞争中。从我的角度来说，当然我也很高兴能以一种更冷静的方式赢得冠军。但我认为令人喜闻乐见的是，他们今年比前几年更具有竞争力了，我认为这就是F1所需要的。”

翻译/小飞侠