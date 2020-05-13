维斯塔潘认为塞恩斯加盟法拉利可能性更大

意大利时间昨天上午，法拉利宣布了维特尔将在年底离开马拉内罗的消息。这立即掀起了谁会前往意大利车队接班的猜测，包括没有得到2020年比赛席位的尼克·霍肯伯格的名字也被提到。

当晚正好有一档彪马的社交媒体活动，由前F1车手大卫·库特哈德采访红牛车手维斯塔潘。他们也谈论起了维特尔引起的话题。

维斯塔潘表示：“猜测已经持续了一段时间了：他是否会继续效力法拉利？好吧，今天有结果了，他不会。我也猜很快我们就会知道谁会去顶班。”

“那肯定不是我，我可以告诉你。我就在红牛。我看到一些问题说我是否会去法拉利，我不会。“事实就是这样。现在其他人有机会加入法拉利。那肯定是一支优秀的车队，我相信他们会对下一位车手做出正确的决定。让我们看看那里会发生什么。”

迈凯伦车手塞恩斯和雷诺车队的里卡多被认为是现在最有可能在2021年搭档查尔斯·莱克勒克的人选。

维斯塔潘在2015年效力Toro Rosso时，塞恩斯是他的队友，直到荷兰人在2016年西班牙大奖赛前被提拔到红牛，成为里卡多的搭档。

对于俩人中谁更有希望加入法拉利，维斯塔潘表示：“我认为不会是意大利语发音的名字。走着瞧。最终都是猜测。我们需要拭目以待。”

有迹象显示，去年在迈凯伦复苏过程中表现令人惊艳的塞恩斯成为最大热门。虽然一切都非常仓促，但是法拉利可能在本周内宣布最终的人选。