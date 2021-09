维斯塔潘被罚索契退后三位发车

维斯塔潘与汉密尔顿在第26圈开始是,在第一个之字弯发生了碰撞。当时英国人驶出维修区,防守从后赶到的争冠对手。结果,两人一起退赛。

两位当事人各执一词,维斯塔潘认为是汉密尔顿把自己逼得无路可走。但是当值赛会干事认为荷兰人的举动是事故发生的主要原因,因为他在整个过程中从未与梅赛德斯赛车靠拢,因此没有任何机会抢占那个弯。

处罚决定书中写道:“44号赛车驶出维修区。33号赛车在主直道上。在1号弯前50米提示板的地方,44号赛车明显领先33号赛车。33号赛车刹车很晚,开始向44号赛车边靠拢,尽管随后没有一刻33号赛车能向前进一步,除了只是在44号赛车前轮的后方。”

“在听证会上,33号赛车车手主张事故的原因是44号赛车车手在1号弯后打开了转向系统,把他‘挤’向2号弯弯心。44号赛车车手主张,33号赛车车手试图非常弯地超越,应该以尽早退后或向左跑到路肩后方的方式放弃弯角。”

“赛会干事通过CCTV镜头观察到44号赛车车手驾驶在躲避线路上,尽管他的位置造成了33号赛车走上路肩。但进一步,赛会干事观察到33号赛车始终没有与44号赛车靠拢,直到明显进入1号弯进弯处。”

“赛会干事的观点,33号赛车车手的这个动作尝试得太晚,不能有‘有权利争夺空间’。虽然44号赛车本可以进一步打方向远离路肩来避免事故,但赛会干事认定他处于合理的位置,因此觉得33号赛车车手对这次事故负主要责任。”

“对于处罚,赛会干事强调他们只考虑事故本身,而非其后果。”

这次处罚意味着两周后在索契的比赛,维斯塔潘将被迫退后三个发车位,而同时他12个月内的超级驾照第一次被扣2分。

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images