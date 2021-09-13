维斯塔潘被罚索契退后三位发车

维斯塔潘与汉密尔顿在第26圈开始是，在第一个之字弯发生了碰撞。当时英国人驶出维修区，防守从后赶到的争冠对手。结果，两人一起退赛。

两位当事人各执一词，维斯塔潘认为是汉密尔顿把自己逼得无路可走。但是当值赛会干事认为荷兰人的举动是事故发生的主要原因，因为他在整个过程中从未与梅赛德斯赛车靠拢，因此没有任何机会抢占那个弯。

处罚决定书中写道：“44号赛车驶出维修区。33号赛车在主直道上。在1号弯前50米提示板的地方，44号赛车明显领先33号赛车。33号赛车刹车很晚，开始向44号赛车边靠拢，尽管随后没有一刻33号赛车能向前进一步，除了只是在44号赛车前轮的后方。”

“在听证会上，33号赛车车手主张事故的原因是44号赛车车手在1号弯后打开了转向系统，把他‘挤’向2号弯弯心。44号赛车车手主张，33号赛车车手试图非常弯地超越，应该以尽早退后或向左跑到路肩后方的方式放弃弯角。”

“赛会干事通过CCTV镜头观察到44号赛车车手驾驶在躲避线路上，尽管他的位置造成了33号赛车走上路肩。但进一步，赛会干事观察到33号赛车始终没有与44号赛车靠拢，直到明显进入1号弯进弯处。”

“赛会干事的观点，33号赛车车手的这个动作尝试得太晚，不能有‘有权利争夺空间’。虽然44号赛车本可以进一步打方向远离路肩来避免事故，但赛会干事认定他处于合理的位置，因此觉得33号赛车车手对这次事故负主要责任。”

“对于处罚，赛会干事强调他们只考虑事故本身，而非其后果。”

这次处罚意味着两周后在索契的比赛，维斯塔潘将被迫退后三个发车位，而同时他12个月内的超级驾照第一次被扣2分。

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

“光环”救了汉密尔顿

这次事故的惊险之处，在于红牛赛车被弹上了W12车顶，随后沿着防滚架往下滚，因为“光环”驾驶舱保护装置的存在，才没有直接轧到汉密尔顿的头上。赛后，英国人表示自己脖子有一定的疼痛，但庆幸“光环”救了自己一命。

“老实说我觉得有点疼。我认为当时肾上腺素飙升。我明显觉得脖子有点疼，在肾上腺素降下来后更糟一点，但我会与安吉拉想办法康复的，”汉密尔顿说到。

“老实说，我认为今天我非常非常幸运。感谢上帝，还好有‘光环’。我认为根本上说它救了我的命，保住了我的脖子。那个瞬间我认为那是一次很重的碰撞。但我能想到的是，我还能继续吗？”

在回想整个事故时，汉密尔顿表示他“没有想到维斯塔潘会在路肩上失去对赛车的控制并撞向我”。而在被撞出去后，虽然他知道事故挺严重，而且感到一点疼痛，但他首先想的是能否继续比赛，“不幸的是赛车无法移动”。

不过，让他感到意外的是维斯塔潘直接离开了事故现场，并没有检查他是否安然无恙。

“我的确看到马克斯（从赛车里）出来，并且直接走了。我觉得出乎意料，因为归根到底我认为当我们出来，当我们发生事故的时候，我们想做的第一件事，是确保我们撞上或者碰擦的人没事。好在，我走了出来。走回来的路很长，但我们改日再战。”

不过从Motorsport Image拍摄到的现场图可以看到，维斯塔潘在走出赛车后，观察了赛车中的汉密尔顿，然后才离开。