维斯塔潘若回归Netflix F1系列剧，希望自己拥有“话语权”

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《Drive to Survive》第四季于今年春天播出，讲述了维斯塔潘战胜刘易斯·汉密尔顿赢得世界冠军的故事。然而在节目中，荷兰人并未接受任何直接的采访。

对此红牛车手透露，自己拒绝接受任何采访的原因是认为该节目“伪造了一些竞争”。同时，他还曾在3月表示，并不打算改变拒绝参演的想法。《Drive to Survive》在提高F1的受欢迎程度方面取得了巨大成功，但为了减少一些顾虑，节目制片人还是会就节目的创意许可水平与车手事先进行沟通。

维斯塔潘在本周早些时候的一次采访中暗示他可能会出现在《Drive to Survive》第五季的节目中，并于周四在银石透露，他已经和该节目的制片人沟通过，希望对涉及自己的镜头拥有更多的发言权。

“我和他们坐下来谈了谈，解释了我的想法以及过去是哪里出了问题，”荷兰人解释道。“这实际上是一次非常愉快、快速的闲聊。我们将努力改进。你有更多的发言权来决定你将如何被塑造，而不是接受采访，并且不确定他们要怎么做，以及在节目中使用的方式。这就是我所要求的，它更现实，至少对我来说是这样。我不能控制他们对其他车手做什么。但我想掌控我所要呈现的东西。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, is interviewed Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

维斯塔潘理解为什么制片人如此热衷于让他参与这一节目，因此也告知对方”需要更多地按照他的要求行事，否则就没有参与的意义了”。

《Drive to Survive》第五季将于明年春天播出，目前该季的拍摄工作正在持续进行中，并将贯穿2022全年。同时预定于2024年播出的第6季也已经获得了批准。

该系列节目通过刻画车手赛场外的个性形象获得了巨大的成功，并且过去两季的收视率也呈上升趋势。而Netflix大多数节目的趋势恰好与此相反。

“我从观看《Drive to Survive》的观众那里了解到，他们希望有更多的人参与其中，并呈现更多的个人故事，”维斯塔潘表示。“但这当然是以我希望别人看到的方式呈现，而不是你无法控制的已经在那里的东西。你需要有权说，‘对不起，伙计们，我真的不认为这让我看起来很好。’有时候你甚至不知道周围有摄像机，但他们却可以使用这些片段。我们聊得很开心。所以让我们看看会取得什么成果，以及有多少被运用进去。”

翻译/小飞侠