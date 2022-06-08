维斯塔潘：红牛的故障证明2022赛季的规则F1仍需DRS实现超车

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本赛季F1的技术规则进行了颠覆性的变化，旨在让全新的赛车通过“地面效应”获取更多的下压力，从而减少对于干净气流的依赖。

迄今为止的比赛也已经表明，新规则已经成功实现让赛车在更高速的弯角中更近距离地跟车，只不过这并未带来超车数量的绝对增加。大部分超车仍需借助于DRS才得以完成。在上个月的西班牙大奖赛中，当赛车在长距离的主直道上飞驰而过时，依靠DRS减阻而实现的“弹弓效应”可以说尤为明显。

因此维斯塔潘承认如果没有DRS，比赛在很大程度上将犹如一场“列队巡游”。他也因此认为这一装置对新一代赛车而言绝对属于“必需品”

在西班牙的比赛中，DRS故障导致维斯塔潘曾一度被速度较慢的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔所阻挡。对此荷兰人有感而发：“好吧，如果赛车上没有它，那我们就是开火车，我想我证明了这简直太让人沮丧了,所以当前的赛车需要DRS。”

维斯塔潘表示，新一代赛车通过减小阻力在一定程度上抵消了脏空气的负面影响。其通过在空气中打开一个较小的“洞口”，让后面的赛车尽可能免受尾流影响。

“我们可以更容易地跟车，但一旦你处于落后，我认为阻力确实会小一些，就像去年你没有受到尾流影响影响一样。但随后你还是需要DRS才能在进一号弯时动手。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 in 2021 Azerbaijan GP Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

DRS将成为本周末阿塞拜疆大奖赛的一个关键因素，因为巴库的慢速弯和长直道意味着车手们会发现，要跟车在一秒之内以打开DRS或将变得更为容易。

红牛总工程师保罗·莫纳汉相信，在西班牙的快速解决方案遭遇滑铁卢后，红牛的DRS问题已经得到永久解决，但也补充表示，巴库的快直道将构成真正的考验。对此他警告称，“巴库呈现的问题将略有不同”，因此“固步自封将是愚蠢的”。

翻译/小飞侠