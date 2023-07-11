维斯塔潘：红牛身后的格局“非常令人困惑”

尽管红牛赢得了本赛季迄今为止的所有比赛，但截止至上周末的英国大奖赛，包括迈凯伦、梅赛德斯、法拉利和阿斯顿·马丁等多队都在轮番在为成为第二快的车队而拼搏。

这缘于赛道特性、升级的速度和效率以及策略决策等因素在周末之间产生了相当大的竞争力差异。这意味着，虽然梅赛德斯目前在车队积分榜上以领先阿斯顿·马丁22分的优势排名第二，但没有一支车队能够真正常态化地成为继红牛之后的第二快。

对此霍纳如实表示，与其说不断变化的局面让红牛很难挑选并专注于一个始终如一的对手来进攻，不如说这种暗斗让他的车队“变得更加轻松”。

“这在很多方面都让事情变得容易了。这意味着我们只需要关注自己，每个周末身后都另有其人，”英国人表示。“看看形势是如何变化的，这很有趣，并且轮胎的影响也很敏感。本周末我们在银石赛道使用了另一种轮胎，另一种结构，这可能也发挥了一点作用。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

在英国人发表评论之前，兰多·诺里斯在英国大奖赛中获得亚军，而梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿在比赛中从第七名上升到第三名，法拉利则跌落至第九和第十名。

占据统治地位的比赛冠军维斯塔潘认为这一名次的跌宕起伏“非常令人困惑”，尽管这些变化也切实反映了红牛背后的激烈竞争。然而，他更关心的是他的车队能否保持领先，并且认为这是目前的竞争局面中最“稳定的因素”。

“这让我很困惑，因为每一个比赛周末，身后都是不同的人。我认为这是因为我们身后的车队非常接近，如果你让你的赛车达到一个更好的窗口，它就会在某条特定的赛道跑得特别好。”荷兰人表示：

“所以，对我来说，老实说，我不知道下一场匈牙利会发生什么，谁会是最快或是第二快的。到目前为止，稳定的因素是每个周末，我们似乎都处于领先地位，这对我们来说当然是最重要的。”

“但是，匈牙利是一条完全不同的赛道，我们会在那里对赛车进行一些升级，希望它们能很好地发挥效果。”

翻译/小飞侠