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Formula 1 新闻

维斯塔潘：红牛仍在追赶“更具统治力的”法拉利

马克斯·维斯塔潘相信，鉴于本赛季迄今为止法拉利在大部分比赛周末“更具有统治力”，红牛在综合性能方面仍在追赶意大利车队的步伐。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Co-author:
Erwin Jaeggi
维斯塔潘：红牛仍在追赶“更具统治力的”法拉利
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已经取得六场大奖赛胜利的维斯塔潘，在本周末的法国大奖赛之前，领先法拉利车手查尔斯·莱克勒克38分。由于法拉利接连拿下了银石和红牛环的胜利，红牛车手的积分优势在过去的两场比赛中被进一步削减。

虽然今年红牛和法拉利的竞争优势一直摇摆不定，但是维斯塔潘认为，红牛“还未拥有过一个真正占主导地位的周末”。

“总的来说，我觉得今年年初，我们是追赶并试图击败法拉利的一方，”维斯塔潘表示。“然后他们遭遇了几次退赛，我们当然利用了这一点，或者是通过比赛策略。所以我认为总体而言，从我的感觉来说，我们仍在追赶。”

当被问及他是否认为法拉利拥有最快的赛车时，维斯塔潘回应道：“当然这取决于赛道，但总的来说，我觉得他们比我们拥有更多统治力的周末。”

维斯塔潘还指出，如今争冠格局的变化是如此之快，以至于尽管自己在前三场比赛中退赛了两场，但当时落后莱克勒克46分的颓势，已在六场比赛后变成了49分的领先。

Podium: Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Laurent Mekies, Scuderia Ferrari Sporting Director, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Podium: Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Laurent Mekies, Scuderia Ferrari Sporting Director, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Alessio Morgese

“在墨尔本之后，我在想是否有这样的可能性，我们或将为冠军展开争夺直到最后一刻，”维斯塔潘表示。“然后局面很快就扭转了。但这也表明它可以很快地向另一个方向发展，所以我们必须一直占据主导，并且不能犯错。”

维斯塔潘强调了与法拉利相比，红牛RB18赛车增加的重量令其“损失了单圈时间”，并告诫切不可在赛车的研发竞赛中感到自满。

 “我们仍然需要对赛车进行升级，并持续开展这项工作，但这并不能打包票，”维斯塔潘表示。“人们都说红牛在过去很出色，带来了升级和开发。但今年我们必须再次展示这一点，因为每年当你开始这么想时，通常你会落后，因为你会觉得自己还不错。我们总是要证明我们很擅长这点，这也是我们正在竭力去做的。”

维斯塔潘在两周前的奥地利大奖赛上一举赢得了冲刺赛的胜利和杆位。但在正赛阶段，他仍然无法与莱克勒克相抗衡，并三次被法拉利车手所超越。尽管他在使用硬胎时确实比莱克勒克更挣扎，但他认为落后于法拉利“不仅仅与轮胎有关”。

“我认为我们调校赛车的方式，不仅仅是调校，还有赛车的套件，我们发现在奥地利是用问题的，”荷兰人说道。“所以我希望从我们学到的东西来看，总的来说，我认为我们会更有竞争力。”

翻译/小飞侠

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