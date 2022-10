维斯塔潘：第二个F1世界冠军比第一个“更美妙”

在周日的日本大奖赛中,由于法拉利车手查尔斯·莱克勒克被罚5秒后落到第三,维斯塔潘以足够的积分优势,最终提前摘夺了2022年的F1车手总冠军。

在还剩四站的情况下提前赢得冠军,与去年维斯塔潘赢得首个冠军的方式形成了鲜明的对比。上个赛季,在与刘易斯·汉密尔顿展开贯穿整个赛季的激烈角逐后,荷兰人直到阿布扎比收官站的最后一圈才将冠军收入囊中。

在比较两次夺冠时,维斯塔潘表示:“我认为第一次夺冠总是更加激动人心。但第二次可能更美妙。”

维斯塔潘指出,红牛车队今年的优势在于他取得了12场胜利——距离单赛季最多胜利纪录仅一步之遥。而出色的团队成绩也让英国车队即将迎来自2013年以来的首次制造商冠军。

“这个赛季我们赢得了胜利,上演了出色的比赛和团队合作,取得了1、2的成绩,当然,我们还在领跑车队积分榜,所以我们真的想把注意力放在那上面,努力确保这一点,”维斯塔潘表示。所以这是非常特别的一年。这是你真的需要提醒自己的事情,因为像这样的赛季,你不会经常遇到。”

