维斯塔潘：第二个F1世界冠军比第一个“更美妙”
马克斯·维斯塔潘表示，与去年在阿布扎比首次夺冠相比，第二个F1冠军令他感受到“截然不同的情绪”，并形容它“更加美妙”。
在周日的日本大奖赛中，由于法拉利车手查尔斯·莱克勒克被罚5秒后落到第三，维斯塔潘以足够的积分优势，最终提前摘夺了2022年的F1车手总冠军。
在还剩四站的情况下提前赢得冠军，与去年维斯塔潘赢得首个冠军的方式形成了鲜明的对比。上个赛季，在与刘易斯·汉密尔顿展开贯穿整个赛季的激烈角逐后，荷兰人直到阿布扎比收官站的最后一圈才将冠军收入囊中。
在比较两次夺冠时，维斯塔潘表示:“我认为第一次夺冠总是更加激动人心。但第二次可能更美妙。”
维斯塔潘指出，红牛车队今年的优势在于他取得了12场胜利——距离单赛季最多胜利纪录仅一步之遥。而出色的团队成绩也让英国车队即将迎来自2013年以来的首次制造商冠军。
“这个赛季我们赢得了胜利，上演了出色的比赛和团队合作，取得了1、2的成绩，当然，我们还在领跑车队积分榜，所以我们真的想把注意力放在那上面，努力确保这一点，”维斯塔潘表示。所以这是非常特别的一年。这是你真的需要提醒自己的事情，因为像这样的赛季，你不会经常遇到。”
After initial confusion, Max Verstappen celebrated his second world title with Red Bull.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
尽管今年F1的技术规则进行了重大的改革，导致赛车的表现截然不同，并且预算帽的影响也开始显现，但维斯塔潘还是在今年成功卫冕。
同时这位两届世界冠军发现自己能够以一种与2021年截然不同的方式赢得今年的比赛。无论是在匈牙利从第10位发车，在比利时由于引擎处罚从第14位发车，还是在意大利由于位置罚退从第七发车，都没有妨碍他最终拿下胜利。
“去年的比赛完全取决于排位赛，这就是你通常赢得比赛的方式，”荷兰人表示。“现在，即使有一些引擎处罚，我们还是能回到前面。这真的是令人愉快的一年，当然，也是非常特别的一年，我认为，在未来我将很难赶超自己。”
“这就是为什么我认为我们真的必须欣赏它并享受它。我们已经在享受它了。也许现在我们可以更享受一点。”
Related video
Latest news
马克斯·维斯塔潘表示，与去年在阿布扎比首次夺冠相比，第二个F1冠军令他感受到“截然不同的情绪”，并形容它“更加美妙”。
国际汽联公布2021年“预算帽”财务审计结果，确认红牛和阿斯顿·马丁违反财政规则。
刚刚加冕第二个世界冠军的马克斯·维斯塔潘透露，尼克·德弗瑞斯在蒙扎带来了精彩表现后，他告诉同胞去给红牛F1顾问赫尔穆特·马尔科打个电话聊聊AlphaTauri车队的席位。
皮埃尔·加斯利表示他在日本大奖赛开场阶段与死亡只有“两米之远”，严肃地指出比赛控制中心在大雨中派出牵引车辆是车手们不可接受的举动，而且是对已经去世的朱尔斯·比安奇的不尊重。