维斯塔潘：第二个F1世界冠军比第一个“更美妙”

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在周日的日本大奖赛中，由于法拉利车手查尔斯·莱克勒克被罚5秒后落到第三，维斯塔潘以足够的积分优势，最终提前摘夺了2022年的F1车手总冠军。

在还剩四站的情况下提前赢得冠军，与去年维斯塔潘赢得首个冠军的方式形成了鲜明的对比。上个赛季，在与刘易斯·汉密尔顿展开贯穿整个赛季的激烈角逐后，荷兰人直到阿布扎比收官站的最后一圈才将冠军收入囊中。

在比较两次夺冠时，维斯塔潘表示:“我认为第一次夺冠总是更加激动人心。但第二次可能更美妙。”

维斯塔潘指出，红牛车队今年的优势在于他取得了12场胜利——距离单赛季最多胜利纪录仅一步之遥。而出色的团队成绩也让英国车队即将迎来自2013年以来的首次制造商冠军。

“这个赛季我们赢得了胜利，上演了出色的比赛和团队合作，取得了1、2的成绩，当然，我们还在领跑车队积分榜，所以我们真的想把注意力放在那上面，努力确保这一点，”维斯塔潘表示。所以这是非常特别的一年。这是你真的需要提醒自己的事情，因为像这样的赛季，你不会经常遇到。”

After initial confusion, Max Verstappen celebrated his second world title with Red Bull. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

尽管今年F1的技术规则进行了重大的改革，导致赛车的表现截然不同，并且预算帽的影响也开始显现，但维斯塔潘还是在今年成功卫冕。

同时这位两届世界冠军发现自己能够以一种与2021年截然不同的方式赢得今年的比赛。无论是在匈牙利从第10位发车，在比利时由于引擎处罚从第14位发车，还是在意大利由于位置罚退从第七发车，都没有妨碍他最终拿下胜利。

“去年的比赛完全取决于排位赛，这就是你通常赢得比赛的方式，”荷兰人表示。“现在，即使有一些引擎处罚，我们还是能回到前面。这真的是令人愉快的一年，当然，也是非常特别的一年，我认为，在未来我将很难赶超自己。”

“这就是为什么我认为我们真的必须欣赏它并享受它。我们已经在享受它了。也许现在我们可以更享受一点。”