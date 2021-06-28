维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势

上周日在红牛环的比赛中，从杆位发车的维斯塔潘从领先进入一号弯起就牢牢掌控着局面，使得处于第二名的刘易斯·汉密尔顿无可奈何。

倒数第三圈，已经落后了10多秒的英国人去争取最快单圈时间并且成功，但仍然落后红牛对手18分之多。

尽管本场胜利如此强势，而且是红牛的四连胜，维斯塔潘强调车队必须感到这还“不足够好”。

“我们确实有非常好的综合实力，但我想的是每一个周末都这样，”领跑积分榜的维斯塔潘说。“每条赛道都不同，这重点仍是给赛道找到完美的平衡，因为在某些地方要让它发挥作用，可能相当敏感，并且永远不够好。”

“我始终想尝试在每个周末进步，因为即使像这样的周末，当然看起来很美妙，我们以很大的优势获胜，但是永远不足够好，因此我们只想查看细节，我们怎么可以做得更好。

“目前为止，我非常高兴现在的发展，但正如我说的，永远不够好。”

八场比赛过后，取得了5场胜利的红牛领先卫冕冠军梅赛德斯40分。本周末，第九轮赛事留在红牛环——奥地利车队的主场——进行，但是维斯塔潘认为，上周末的强大表现不等于本周末的结果已经板上钉钉。

“现在比赛结束了，大家将分析一切，因此我认为，肯定的是下周末会更加接近，因为你对正在发生的事情有更好的理解，”荷兰人在斯蒂利亚大奖赛后说。

“我们将用到更软胎的轮胎配方，因此如何管理轮胎是值得关注的事情，同时我们必须等着看天气会怎么样。很明显本周末我们有一辆好车，我希望我们能在下周延续这个状态。”