Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”
Formula 1 / Styrian GP 新闻

维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势

马克斯·维斯塔潘在收获2021赛季个人第四场胜利后表示，红牛不能对于当前的竞争力自鸣得意，而是需要以“每一个周末”都能像斯蒂利亚大奖赛一样为目标。

维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势

上周日在红牛环的比赛中，从杆位发车的维斯塔潘从领先进入一号弯起就牢牢掌控着局面，使得处于第二名的刘易斯·汉密尔顿无可奈何。

倒数第三圈，已经落后了10多秒的英国人去争取最快单圈时间并且成功，但仍然落后红牛对手18分之多。

尽管本场胜利如此强势，而且是红牛的四连胜，维斯塔潘强调车队必须感到这还“不足够好”。

“我们确实有非常好的综合实力，但我想的是每一个周末都这样，”领跑积分榜的维斯塔潘说。“每条赛道都不同，这重点仍是给赛道找到完美的平衡，因为在某些地方要让它发挥作用，可能相当敏感，并且永远不够好。”

“我始终想尝试在每个周末进步，因为即使像这样的周末，当然看起来很美妙，我们以很大的优势获胜，但是永远不足够好，因此我们只想查看细节，我们怎么可以做得更好。

“目前为止，我非常高兴现在的发展，但正如我说的，永远不够好。”

八场比赛过后，取得了5场胜利的红牛领先卫冕冠军梅赛德斯40分。本周末，第九轮赛事留在红牛环——奥地利车队的主场——进行，但是维斯塔潘认为，上周末的强大表现不等于本周末的结果已经板上钉钉。

“现在比赛结束了，大家将分析一切，因此我认为，肯定的是下周末会更加接近，因为你对正在发生的事情有更好的理解，”荷兰人在斯蒂利亚大奖赛后说。

“我们将用到更软胎的轮胎配方，因此如何管理轮胎是值得关注的事情，同时我们必须等着看天气会怎么样。很明显本周末我们有一辆好车，我希望我们能在下周延续这个状态。”

shares
comments
拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”

Previous article

拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”
Load comments

Trending

1
Formula 1

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1

7 h
Latest news
维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势
Formula 1

维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势

55m
拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”
Video Inside
Formula 1

拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”

5 h
周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1
Formula 1

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1

7 h
斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利
Formula 1

斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利

2021年6月27日
法拉利：国际汽联应该在发布限速令前与车队沟通
Formula 1

法拉利：国际汽联应该在发布限速令前与车队沟通

2021年6月27日
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

Trending Today

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1
Formula 1 Formula 1

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1

Latest news

维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势
Formula 1 Formula 1

维斯塔潘督促红牛“每一个周末“像斯蒂利亚大奖赛那样强势

拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”
Video Inside
Formula 1 Formula 1

拉塞尔把施蒂利亚退赛归结为典型的“运气不佳”

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1
Formula 1 Formula 1

周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1

斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利
Formula 1 Formula 1

斯蒂利亚大奖赛：维斯塔潘收获统治级胜利

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权