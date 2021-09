维斯塔潘：汉密尔顿关于压力的言论表明他“并不了解我”

在本周末的俄罗斯大奖赛之前,汉密尔顿表示:“我还记得我第一次争夺冠军是什么情形,显然你会很亢奋。”

此时距离他与维斯塔潘上一次在蒙扎发生本赛季第二次颇有争议的撞车事故已经过去了两周。这位梅赛德斯车手还表示,考虑到今年是维斯塔潘首次处在世界冠军争夺者的位置,他对于荷兰人的态度是 “同情和理解”。“2007年我在迈凯伦经历了很多不同的情绪,我并没有总是处理得最好,”英国人补充道。

在索契的赛前新闻发布会上,当被Motorsport.com问及对汉密尔顿的言论有何回应时,维斯塔潘回应道:“那些言论,我的意思是,那表明他真的不了解我。”

“这没关系。我也不需要了解他,知道他有多全面。但我只关注我自己,我真的很享受跑在领先位置的感觉,当然我希望我们能在很长一段时间内做到这一点。”

维斯塔潘在单座赛车职业生涯的晋级之路可谓突飞猛进。2014年,在欧洲F3完成个人的首个单座赛事赛季并获得季军后(其此后的F1对手埃斯特班·奥康为该赛季冠军),荷兰人再未有任何单项赛事的总冠军入账。次年,他以年仅17岁的年纪进入F1,成为了红牛二队的正式车手。

