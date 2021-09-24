维斯塔潘：汉密尔顿关于压力的言论表明他“并不了解我”

在本周末的俄罗斯大奖赛之前，汉密尔顿表示：“我还记得我第一次争夺冠军是什么情形，显然你会很亢奋。”

此时距离他与维斯塔潘上一次在蒙扎发生本赛季第二次颇有争议的撞车事故已经过去了两周。这位梅赛德斯车手还表示，考虑到今年是维斯塔潘首次处在世界冠军争夺者的位置，他对于荷兰人的态度是 “同情和理解”。“2007年我在迈凯伦经历了很多不同的情绪，我并没有总是处理得最好，”英国人补充道。

在索契的赛前新闻发布会上，当被Motorsport.com问及对汉密尔顿的言论有何回应时，维斯塔潘回应道：“那些言论，我的意思是，那表明他真的不了解我。”

“这没关系。我也不需要了解他，知道他有多全面。但我只关注我自己，我真的很享受跑在领先位置的感觉，当然我希望我们能在很长一段时间内做到这一点。”

维斯塔潘在单座赛车职业生涯的晋级之路可谓突飞猛进。2014年，在欧洲F3完成个人的首个单座赛事赛季并获得季军后（其此后的F1对手埃斯特班·奥康为该赛季冠军），荷兰人再未有任何单项赛事的总冠军入账。次年，他以年仅17岁的年纪进入F1，成为了红牛二队的正式车手。

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his damaged car Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

2016年仅仅过了四场比赛，他便被提拔至一队，并凭借在西班牙站首次夺冠一战成名。但2021年是奥地利车队在涡轮混合动力时代首次持续地向冠军头衔发起挑战。

当谈到为争夺第一个F1世界冠军而展开的异常激烈的竞争时，在进入F3前赢得过卡丁车世界锦标赛世界冠军的维斯塔潘曾在今年早些时候告诉Motorsport.com，他认为情况在更高级别的方程式中“别无二致”，即：你的战斗你做主。

因此荷兰人表示，自己对于在2021年面临的新挑战“非常冷静”。

“是的，我太紧张了，几乎睡不着觉!”一开始荷兰人打趣地说道，“为了头衔而战太可怕了，我真的很讨厌这样!”

“不，我认为如果有人真的了解我，我觉得我对所有这些事情都很放松，我真的不会被干扰。我非常冷静，每个周末拥有一辆很棒的赛车是令我有史以来感觉最好的，你可以为胜利而战。 你是否在领跑锦标赛并不重要。”