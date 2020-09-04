在奥地利揭幕站退赛后，维斯塔潘在随后的每场比赛都登上了领奖台。但只有荷兰人只有在银石的第二场比赛才击败了梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯，当时两人双双遭遇了轮胎问题。

在上周末斯帕的比赛中，红牛小将的沮丧之情也显而易见。由于不得不“照顾“轮胎，维斯塔潘对于领先的银箭赛车束手无策。然而，当被问及在2020年保持斗志是否很困难时，他明确表示情况并非如此。

“我不明白为什么人们认为你没有斗志，”他表示，“你拥有世界上最好的工作之一，你开着超快的车。我驾驶的是第三甚至第二快的车，并且本赛季也赢了一场。所以我觉得难以置信的是，人们认为你缺乏斗志。”

“这是非常愚蠢的（问题）。我喜欢我所做的。每个周末我都会来这里，我喜欢驾驶赛车，当然我想尝试挑战他们（梅赛德斯），但如果无法做到，我就会满足于我的赛车能取得的最好成绩，然后我仍然很享受。”

当被问及是否同意红牛顾问赫尔穆特·马尔科最近的观点，即他仍然有机会赢得世界冠军时，维斯塔潘表示：“好吧，我们不会放弃，但我非常现实，目前我们只是太慢了。我们需要运气来赢得比赛，实际上还能拿回一些积分。

“就像现在看起来我们仍在争夺冠军，但是每一场比赛我都会或多或少地丢7分，所以在某一时刻差距自然会很大。就像我说的，现实一点，我觉得这样很好。

“但每到周末，我当然都会尽力做到最好。我的意思是，我并不沮丧，但现实点。我想在斯帕，和梅赛德斯相比，我们每圈都慢了半秒，所以你现在还无法和他们抗衡。”

关于新的引擎模式规则，维斯塔潘表示，不需要调整设置意味着他在驾驶舱内的工作将会减少。

“老实说，这让一切都变得更容易了，”荷兰人表示，“这并不是指以前这很困难，但是在重启或开始时保持同一种模式，我想这样会更好一些。”

“在排位赛之后，我们不允许对赛车做任何改动。当然，我们可以改变引擎模式。所以我想，如果你想要朝着相同的方向发展，我认为这对引擎来说也是一件好事。”

翻译/小飞侠

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