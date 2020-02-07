维斯塔潘：早早与红牛续约为避免“尴尬”

上个月，红牛宣布其已经和维斯塔潘签订一份三年新合约的消息，终结了所有关于荷兰人将会离队的猜测。红牛小将将效力于车队直至2023赛季结束。

维斯塔潘此前的合同将在2020赛季结束时到期。而2021年，梅赛德斯和法拉利都将有空缺的席位。

近期，维斯塔潘在伦敦出席红牛媒体活动上表示，虽然他并不急于签下新合同，但很高兴这么做避免了未来的不确定性可能带来的任何潜在问题。

“我觉得我在团队中总是感觉很舒服，我从来没有想过要仓促行事，因为没有必要，”维斯塔潘表示，“我认为一切都进行得很快。去年我从来没有想太多。”

“我认为这也是一件好事，因为它消除了任何疑虑。再也没有疑问了。我认为当你进入一个赛季，而你的合同将在年底到期的情况下，在某一时刻，去了解下一年用的下一辆赛车可能会有点尴尬。”

“我不想要那样，对我来说，那就是我理想的归属。我在车队中的感觉很好，队里有很多优秀的人，我也看到了为胜利和冠军奋斗的动力和渴望。”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳透露，他注意到在得知维斯塔潘的续约消息后，许多结束冬休的车队成员都倍感精神抖擞。

“能尽早达成协议真是太棒了，因为整个工厂都充满了活力。每个人都带着春天的脚步从圣诞假期回来，”霍纳说，“每个人都知道未来是什么。车手和车队之间没有尴尬的对话。他很清楚自己的角色。我们都是一个整体，一个团队。

“如果在今年的比赛中情况依然不明朗，那就会很尴尬，在21或22场比赛中，F1带来的情绪就像坐过山车一样。”

“这件事尘埃落定让我们在这个赛季不需要再去处理那些没完没了的猜测、所有密切关注这件事的社交媒体，以及它在我们自己的工作场所中造成的不安。”

“我非常高兴，这让我们能够真正地专注于工作。”

翻译/小飞侠