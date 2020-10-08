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维斯塔潘早就预感到本田将退出

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维斯塔潘早就预感到本田将退出
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马克斯·维斯塔潘表示他早就预感到本田不会长久地参加F1，而眼下他不会去考虑2021年之后的事情。

本田在10月2日宣布了将在2021赛季结束后告别F1的决定，使得红牛不得不为2022赛季及以后寻找新的引擎供应商。

日本公司的决定让很多人感到震惊，并且红牛方面也只是在8月了解到其引擎合作伙伴有退出的考虑。车队领队克里斯蒂安·霍纳在他的个人专栏里表示，上个月的俄罗斯大奖赛结束后，当获悉日本制造商决定明年就启用原本为2022年打造的动力单元时，车队意识到本田将带来“坏消息”。

而在纽伯格林备战本周末的艾菲尔大奖赛时，维斯塔潘表示他早在本田正式通知车队和他之前，就已经有所察觉。

“我要说的是你能够感觉到它的发生，”荷兰人说道。“当然你不会表现出来，但我比声明发布更早地知道。显然这很遗憾，但站在他们那边，也能理解。”

“你必须理解他们以及（这么做的）原因，而我们会继续努力。这也是他们说的。的确他们将要离开，但不是现在就退出。我们会继续同心协力，因为我们有很好的关系。所以与他们共事真的很愉快。

“今年余下的时间，我们会继续向前，而明年会有新引擎。我对此非常期待，希望能够实现好的结局，而且肯定会战斗到最后一场。”

当前是本田第四次参加F1。去年，日本制造商与两支红牛的车队在原来的协议上延续了一年，到2021赛季结束。而维斯塔潘与红牛一口气续约至2023年结束。在很多人看来，荷兰人追求世界冠军的前景，可能随着本田即将告别而蒙上阴影。

然而，对于2021赛季之后他与红牛的未来，维斯塔潘三缄其口，他声称没有道理现在去想“太遥远的”2022赛季。

“他们从来没做出过更久的承诺。所以你能预料到那样的事情，”维斯塔潘表示。“你永远不能确信，车队也是这样。我的意思是你与车队签了约，但是谁知道五年以后的事情，对吗？”

“所以事情就是如此。老实说，正如我说的，你能够感觉到它发生。我猜全世界的现状绝对没帮上忙。 特别是从今年年初开始，当我们终于开始比赛后，一切都不容易。我只关心这个赛季和下个赛季——那才是最重要的。之后的事情还太遥远，没有道理现在就去想。”

维斯塔潘坚持否认和本田的退出会动摇他对红牛的信心。“当前没有。我们仍然有一年半时间用他们的引擎。之后会有新规则的赛车，所有会有很多未知的事情，现在没理由去想。”

本田社长八乡隆弘在东京召开的新闻发布上明确表示，日本制造商会在2021赛季全力协助红牛去争夺F1年度冠军，为此启用新的动力单元，力求带着总冠军的荣誉离开。

值得一提的是，本田现任F1项目技术总监田边丰治将第三次经历自己的东家告别这片赛场。而面对剩余的一个半赛季，他表示本田会更加渴望胜利，从而不留下任何遗憾。

他说道：“我已经与国际汽联、其他动力单元制造商的代表做了很多沟通。我认为我们将要离开是一大遗憾。另一方面，我们在本赛季目前为止的每场比赛里发挥我们的强项。

“所以即使最终决定已经做出，没有任何事情会改变。我会与车队、车手在今年剩余7场和下赛季继续作战。我与（本田）车队成员说，我们要继续脚踏实地，做好自己的工作，同以前没两样。现在我们将对追求胜利更加执着，要在离开时不留下任何遗憾。”

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Author Frankie Mao

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