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Formula 1

维斯塔潘敦促红牛继续推进赛车升级

随着F1滑动比例的空气动力学测试规则开始带来影响，马克斯·维斯塔潘敦促红牛继续推进其赛车升级。

Ewan Gale Jonathan Noble
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

随着F1滑动比例的空气动力学测试规则开始带来影响，马克斯·维斯塔潘敦促红牛继续推进其赛车升级。自2022年地面效应时代开始以来，红牛成为了F1的统治力量，维斯塔潘包揽了迄今为止两个赛季的车手年度冠军。

在此期间，荷兰人的胜利次数显著凸显了自己的统治地位，并且还在夺冠的过程中两次打破了单赛季获胜次数最多的纪录。然而，尽管目前维斯塔潘仍然在积分榜上位居榜首，但赛季中期呈现了截然不同的竞争格局。

法拉利、梅赛德斯和迈凯伦车手兰多·诺里斯都尝到了成功的滋味，而塞尔吉奥·佩雷兹的挣扎也为红牛和迈凯伦之间的制造商冠军争夺敞开了大门。

F1在实施预算帽的同时，引入了滑动比例规则，试图缩小车队之间的差距。在积分榜上排名垫底的车队将比冠军车队多获得45%的测试时间，并且10支车队中互相之间都有5%的差别。

当被问及这些规则是否开始影响红牛的统治地位时，维斯塔潘回答道：“当然，有更多的时间总是有帮助的，但这就是规则，不是吗？它试图延缓胜利车队。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Erik Junius

“当你是追逐者的时候，你会很开心，当你在赛季中领先并被追赶的时候，你会觉得这不是你想要的。但规则就是这样制定的，每个人都同意，你只需要处理它。”

维斯塔潘在赛季伊始的巴林大奖赛上以25秒的优势击败了最接近的非红牛挑战者（卡洛斯·塞恩斯）。但随着梅赛德斯加入迈凯伦和法拉利——当跃马没有遭遇升级套件带来的问题时，这位三届冠军敦促车队应当继续推进升级工作。

红牛在英国大奖赛启用了套件升级，但Q1中遭遇的车损意味着维斯塔潘无法在排位赛中充分展示改进的效果。在谈及新套件的有效性时，维斯塔潘表示：“我们可以看到收获。”

“由于要对赛车做不同的测试，（银石）周末有点收到影响，而天气也没有帮助。但是你可以这么看，如果我们的底板没有损坏，我们肯定能争夺杆位。所以这是积极的。”

“我们需要继续努力，需要继续带来一些东西——我知道它们会到来的，希望它们会比其他车队的升级好一点。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Erik Junius

红牛领队克里斯蒂安·霍纳早就警告表示，鉴于红牛在现行技术规则下的巨大优势，它将开始受到滑动比例测试规则的影响。

但当这番话被告知维斯塔潘时，荷兰人警告表示：“我不赞同这样想，因为那样你就会变得懒惰。我相信工厂里的每个人，他们总是竭尽全力，试图给赛车带来一些性能，但其他车队中有很多聪明人也在做同样的事情。”

翻译/小飞侠

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