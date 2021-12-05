维斯塔潘排位赛痛失杆位后，仍相信“有好机会”在沙特获胜

在首届沙特阿拉伯大奖赛的排位赛中，维斯塔潘本来有望击败刘易斯·汉密尔顿获得杆位。但荷兰人在Q3最后一个飞驰圈来到最后一弯时，不幸地由于左前轮锁死而蹭上了护墙。

这令他最终以第三的成绩结束了Q3。除了汉密尔顿，英国人的队友瓦尔特利·博塔斯也在事故发生前超越了红牛车手的成绩。

但荷兰人表示，尽管他犯了代价高昂的错误，但红牛在排位赛中与争冠对手势均力敌的速度“给予了他希望，因为相较于此前红牛在卡塔尔不仅在排位赛中落后梅赛德斯多达0.45秒，同时汉密尔顿从杆位带回胜利的统治性表现令奥地利车队的处境无比的艰难。

在赛后的新闻发布会上谈及RB16B在捷达的表现，维斯塔潘表示：“好吧，至少看起来我们有实力战斗。”

“在卡塔尔，我们的速度确实太慢了，所以看起来我们的赛车在这里的表现好多了，我希望明天在这条赛道上我们能很好地跟上。我相信如果是这样的话，我们会有很好的机会。”

在谈及关于捷达赛道的超车机会时，维斯塔潘表示本周末到目前为止，他还未能“真正地跟上一辆车”，因此难以轻易地下结论。但是红牛小将必须至少超越梅赛德斯的两辆赛车，才有可能锁定继墨西哥站后的又一场胜利。

关于周日比赛中的超车，维斯塔潘补充道：“我希望一切都会好起来。但不光如此，我们并不真正地了解轮胎，也不知道它们将如何表现。我有信心。当然，我也想从杆位发车，现在要从第三发车拿下比赛有点困难，但绝对不是不可能的。”

在撞车前，维斯塔潘在前两个计时段的时间比汉密尔顿创下的杆位成绩快了0.244秒。当被问及事故发生的原因时，荷兰人表示：“我到了那里，感觉自己在同一个点上刹车。不过赛车有点锁死，我还在尝试跑完这一圈。”

“但我在出弯时撞上了护墙，所以我无法继续。当然，这非常令人失望。我认为我们在排位赛中有一辆不错的赛车，一切似乎都很理想。只是由于交通和其他因素，我们很难在Q1和Q2中发挥圈速。在Q3的时候，情况很不错，但不幸的是我没能跑完这一圈，所以这当然非常令人失望。”

翻译/小飞侠