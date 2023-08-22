维斯塔潘：我时而质疑F1忙碌的生活“是否值得”

维斯塔潘一再表达他对F1日益变成赛程的担忧。尽管这项赛事为减少其碳足迹做出了一定的努力，但明年24场比赛将达到数量之最，而且涉及近20万英里的航空旅行。

下赛季将从背靠背的巴林和沙特阿拉伯开始，随后是澳大利亚、日本、中国和迈阿密的四场单独的飞行比赛，而赛季末将有两次三连赛。除此之外，F1每个赛季增加了六场冲刺比赛，这给车队人员增加了额外的压力。

在接受荷兰报纸《De Telegraaf》采访时，维斯塔潘表示，F1不遗余力的扩张有时让他考虑“是否值得”继续参赛。

与红牛持续到2028年的合约，有可能成为维斯塔潘在F1的最后一份合同。他表示：“我对我一直喜欢的这项运动感到担心。我仍然喜欢，但只是在一定程度上。并不是说我完全反对改变，就像有些人声称的那样。但这些变化必须有利于F1。为什么要在事情进展顺利的时候改变它们？我认为传统的排位赛是一个很好的形式，它不必都围绕着钱。“

“人们可能会想：‘嗯，他赚了很多钱，他在抱怨什么？’但这是关于你的幸福，你如何经历事情，而不是你赚了多少钱。我觉得我必须做得太多，而放弃（我喜欢做的）其他事情，所以我有时会想：'这仍然值得吗？'”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

维斯塔潘说，他对F1人力成本的不满，不仅与比赛场数有关，还有工作带来的所有额外赛道外的活动，他说他每年会因红牛密集的市场活动而浪费一个月。

旅行不是最大的问题，更多的是关于我必须做的所有额外事情，”他解释道。“比赛周末的星期四可能会很长，这取决于我们在哪里，在大奖赛之外有很多模拟器工作。例如，我每年在市场活动上浪费一个多月。在某一时刻，你只是不想再做这一切了。”

当被问及如果红牛在2026年新规则周期开始后错过争冠，他是否会在现有合同到期前离开F1时，这位荷兰人回答说：“只有事情必须非常糟糕才可能发生。“

“我认为，因为我们优秀的人员非常多，车队不会落后那么多。但在这项运动中，你也可能没那么有竞争力。

“这取决于期望是什么，但是，是的，我不认为我甘心在中游集团混迹三年。那我宁愿呆在家里，或者去做别的事情。但再说一遍，我不希望这种情况发生。”

翻译/Holiday