维斯塔潘感觉RB16“更有关联”

与往常一样，红牛在今年的第一轮季前测试里没有尝试做出有代表性的单圈时间。维斯塔潘用C3配方轮胎做出的个人和车队最快时间，仅仅排在第九位。

不过，荷兰人驾驶RB16总共跑了254圈，是里程数第二多的车手，仅次于刘易斯·汉密尔顿的273圈。同时，红牛累计完成471圈——相当于七场西班牙大奖赛，只比梅赛德斯少23圈。

当被问起2020年赛车与RB15的区别时，维斯塔潘回答说：“我认为总体上它的感觉更有关联，这也是当初的目标。”

“所以没有意外之处。我认为上赛季尾声的时候，我们已经在朝这个方向努力了，而且去年就已经在为今年测试一些想法。所以我们在冬天就以这个为目标。当我坐进赛车的时候，就有这种感觉。”

“我认为车队里的每个人都知道，要想取得成功，你需要完全理解赛车，你需要跑很多圈，而我认为目前为止我们对已经完成的工作非常满意。”

2019赛季里红牛开局慢热，但是全年由维斯塔潘取得了三场胜利：奥地利、德国和巴西。去年，RB15的进化趋势很明显，上半赛季结束时在竞争力上可以赶超法拉利，虽然夏休期后意大利车队强势地连胜三场，但是赛季末红牛又呈上升势头。

维斯塔潘认为红牛的第一轮测试工作“非常顺利”。尽管表面上看，梅赛德斯新车W11在时间榜上一骑绝尘，但是这位红牛车手对此毫不在意。

“当前既不能说有信心，也不能说有担心，”维斯塔潘表示，“老实说，我一点也不烦恼，因为我只想专注于我们自己的赛车，这是你唯一能够控制的事情。”

“到了墨尔本我们就会知道。但是无论如何，仍有许多工作等着我们，因为永远不可能达到完美。我认为没有任何事情是完美的，所以我们要继续努力。”

当卫冕冠军梅赛德斯推出的“双轴转向”系统（DAS）成为话题中心时，红牛RB16最大的亮点在于创新的多连接前悬挂，目的是提高赛车在慢速弯中的表现力。

“它总是可以更好，对吗？”对于今年的RB16有哪些地方需要改善，维斯塔潘说道，“所以在每个领域，你都试着找道能够改进的地方，但是全年这都是你的目标。”

“所以眼下这周就像我说的，关键是跑很多圈，而不是细究调校，因为每一次出去跑你都在调整赛车。有时候最好不要着急，而是透彻地了解赛车，确保你跑的圈数可以给到赛车压力。”