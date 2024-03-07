维斯塔潘强调红牛的统治力让他“没有理由离开”

Max Verstappen, Red Bull Racing
Shameem Fahath
汉密尔顿在今年年初决定启用与梅赛德斯两年合同中的解约条款，明年转投法拉利，由此引发了今年车手转会市场的剧烈震荡。
就在新赛季刚刚揭幕时，克里斯蒂安·霍纳的个人事件掀起了红牛内部的“政治风云”，而维斯塔潘的父亲约斯站在了“倒霍纳”一边，让维斯塔潘家族与红牛车队的未来蒙上一层阴影，尽管荷兰人与奥地利车队现有合约持续到2028赛季。考虑到梅赛德斯领队托托·沃尔夫一直对早年没能签下维斯塔潘耿耿于怀，但他与约斯保持着良好的关系，激起了关于荷兰世界冠军将在明年顶替汉密尔顿的谣言。
围场里对维斯塔潘加盟梅赛德斯的可能性持各种看法。沙特阿拉伯大奖赛前，汉密尔顿被媒体问到他的看法时，回答说：“我并不感到惊讶。”
“因为他是一位优秀的车手，我们当时（2021 年阿布扎比）还聊过。我认为马克斯在那一刻做了他必须做的事情，他没有任何责任，是这项运动让我们失望了。我认为那不是他的错。如果我在他的位置上，我也会做同样的事情，所以这没有问题。”
“但我认为，如果你经营一支车队，你希望有最好的车手加入，作为一支车队，你希望车手能吸引眼球、带来赞助，他就是符合标准的人之一，所以我能理解。这对他来说没有意义，但我们拭目以待。”
维斯塔潘在2016年西班牙大奖赛前加入红牛——并且那个周末赢得了他的第一场大奖赛胜利。至上周末的巴林大奖赛，他拿到了三个世界冠军以及55场胜利，仍然只有26岁的他被认为有可能超越汉密尔顿和迈克尔·舒马赫的“七冠王”纪录。
面对自己与梅赛德斯的传闻，维斯塔潘本人予以否认。他在吉达的媒体日谈起了他与红牛的长期合约：“当然，这一直是我们签约的初衷。这也是我们签约这么长时间的原因。这肯定与赛车的性能有关，当然从 2026 年开始，随着新规则的实施，无论如何都会是一个问号，但我在签订合同时就知道这一点。”
“不过，我也知道他们在我职业生涯中为我做了什么，不是吗？所以，是的，我的目的当然是绝对留在这支车队，因为我很喜欢这车队，我在车队里很开心。只要我们表现出色，就没有理由离开。”
2015年时沃尔夫就试图招揽维斯塔潘，但红牛用“二队”的F1正式车手席位成功拉拢他。荷兰人的回答并没有完全排除未来投奔梅赛德斯的可能性，然而他强调红牛当前的绝对统治力说明了没有其他更好的选择。
“问题是，我认为在我一生中，没有人会意识到或预见到刘易斯会转会法拉利，这并不重要，这与F1或其他什么无关，对吗？”他说到。
"这就是普通生活，你永远不知道会发生什么，或者你会遇到什么，或者你周围发生了什么，或者什么可能会影响你，所以你永远不能说得太绝对，事情就是这样。”
“我也是这样对待我的生活，我也不会想太多，我很放松，就像我说的，我在车队很开心，车队成绩很好，没有理由离开。”
有传言称维斯塔潘预见了2026年启用新动力单元规则后，红牛赛车竞争力会下降，考虑到届时车队将与新的供应商福特合作开发下一代混合动力系统。对此维斯塔潘表示无法预测，但他相信红牛与福特的合作将带来“一个很快的引擎”。
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