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维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心

马克斯·维斯塔潘希望《Drive to Survive》的制作方在他重返下一季的Netflix F1系列剧之前了解他的担忧。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Co-author:
Adam Cooper
维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心
载入语音播放

F1世界冠军维斯塔潘在2021年底透露，他拒绝参加《Drive to Survive》第四季的任何直接采访，声称是伪造的故事情节“太过分”。

虽然维斯塔潘去年3月表示，他不会改变主意并考虑回归，但与制片人的谈判最终为他接受定于2月24日上映的第五季的采访铺平了道路。

上周在纽约举行的红牛涂装发布会上，维斯塔潘解释说，他“一直想成为”《Drive to Survive》的一部分，但该系列剧“需要现实”，这促使他与节目背后的团队进行了对话。

“这就是为什么我们必须先讨论这个问题，他们理解了我的立场，”维斯塔潘说。

“当然，我明白当你创造一个节目时，需要戏剧化，它需要令人兴奋。但我发现，你被描绘得好也很重要，他们不会把评论和不同类型镜头的移花接木，而事实并非如此。”

“我必须向他们解释，这是我的观点。否则，我不想参与其中。但是，是的，他们明白了这一点。让我们看看，一旦节目播出，他们做了什么。但是当然我很积极的，因为我知道这对F1也很重要。”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

在Netflix上个月发布的第五季预览剪辑中，维斯塔潘的回归得到了确认，播放了他在接受采访之前被问到：“你觉得坐在椅子上怎么样？”——维斯塔潘回答说：“还行。”

维斯塔潘在红牛发布会上表示，鉴于他作为F1世界冠军的地位，他意识到自己必须在《Drive to Survive》等项目中发挥重要作用。

“我知道，特别是作为一名世界冠军，你必须参与这样的事情，”他说。“我想我给了他们大约30分钟或一个小时的采访时间，我当然希望他们能很好地利用它。"

“我不知道我什么时候会看它。但是，是的，我希望他们开心。当然，我希望看完它后我能开心。我知道这对F1以及发展这项运动也很重要。”

翻译/Holiday

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