维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心
马克斯·维斯塔潘希望《Drive to Survive》的制作方在他重返下一季的Netflix F1系列剧之前了解他的担忧。
F1世界冠军维斯塔潘在2021年底透露，他拒绝参加《Drive to Survive》第四季的任何直接采访，声称是伪造的故事情节“太过分”。
虽然维斯塔潘去年3月表示，他不会改变主意并考虑回归，但与制片人的谈判最终为他接受定于2月24日上映的第五季的采访铺平了道路。
上周在纽约举行的红牛涂装发布会上，维斯塔潘解释说，他“一直想成为”《Drive to Survive》的一部分，但该系列剧“需要现实”，这促使他与节目背后的团队进行了对话。
“这就是为什么我们必须先讨论这个问题，他们理解了我的立场，”维斯塔潘说。
“当然，我明白当你创造一个节目时，需要戏剧化，它需要令人兴奋。但我发现，你被描绘得好也很重要，他们不会把评论和不同类型镜头的移花接木，而事实并非如此。”
“我必须向他们解释，这是我的观点。否则，我不想参与其中。但是，是的，他们明白了这一点。让我们看看，一旦节目播出，他们做了什么。但是当然我很积极的，因为我知道这对F1也很重要。”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
在Netflix上个月发布的第五季预览剪辑中，维斯塔潘的回归得到了确认，播放了他在接受采访之前被问到：“你觉得坐在椅子上怎么样？”——维斯塔潘回答说：“还行。”
维斯塔潘在红牛发布会上表示，鉴于他作为F1世界冠军的地位，他意识到自己必须在《Drive to Survive》等项目中发挥重要作用。
“我知道，特别是作为一名世界冠军，你必须参与这样的事情，”他说。“我想我给了他们大约30分钟或一个小时的采访时间，我当然希望他们能很好地利用它。"
“我不知道我什么时候会看它。但是，是的，我希望他们开心。当然，我希望看完它后我能开心。我知道这对F1以及发展这项运动也很重要。”
翻译/Holiday
Latest news
阿斯顿·马丁AMR23赛车在银石新工厂揭幕
阿斯顿·马丁AMR23赛车在银石新工厂揭幕 阿斯顿·马丁AMR23赛车在银石新工厂揭幕
迈凯伦发布MCL60，纪念车队成立六十周年
迈凯伦发布MCL60，纪念车队成立六十周年 迈凯伦发布MCL60，纪念车队成立六十周年
为何奥迪尚未加入F1却已对阿尔法·罗密欧有好处
为何奥迪尚未加入F1却已对阿尔法·罗密欧有好处 为何奥迪尚未加入F1却已对阿尔法·罗密欧有好处
维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心
维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心 维斯塔潘希望Netflix理解他对《Drive to Survive》的担心
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.