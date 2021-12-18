维斯塔潘希望汉密尔顿继续追逐F1第八冠

阿布扎比最后时刻的安全车重启程序，在最后一圈改变了世界冠军归属，结果是控制了整场比赛的汉密尔顿无缘第八个世界冠军。梅赛德斯领队托托·沃尔夫声称，对于赛事总监迈克尔·马西的安全车重启操作，车队和汉密尔顿感到“心灰意冷”，同时他希望英国人会继续比赛。

汉密尔顿没有出席周四在巴黎举行的国际汽联年度颁奖。事实上，在阿布扎比赛后接受前迈凯伦队友简森·巴顿主持的前三名即时采访后，就没有进行任何媒体工作，尽管周中回到英国后，他参加了封爵仪式，并在昨天回到布莱克利工厂——与瓦尔特利·博塔斯一起——与工作人员见面。

周四国际汽联世界冠军新闻发布会上，维斯塔潘再次表达了向汉密尔顿的敬意。当被问到关于后者可能离开的问题时，荷兰人希望他已经实现的成就能够成为他继续参加F1的动力。

“我想说，当然，我能理解那样的比赛之后，前几天你会不高，”新科世界冠军说道。“但你应该也能理解，就像我先前说的，最终那是比赛，那种事情可能发生在你身上。”

“我认为他应该回顾他已经取得的成就。那应该给他许多自信，应该推动他继续，因为他仍然有机会挑战第八个头衔。”

2008年汉密尔顿第一次赢得世界冠军，是在巴西大奖赛的最后一圈。当时率先冲线的菲利普·马萨有30秒以为自己夺冠，但英国人在最后一弯完成关键的超越，拿到了重要的名次，以一分击败了巴西车手。

在阿布扎比倒数第五圈安全车出现前，维斯塔潘看似已经与世界冠军失之交臂。尽管成为了最后的胜利者，荷兰人表示他可以理解对手的感受。

“我不（为汉密尔顿）感到难过，但是我能理解，当然那会非常受伤，”荷兰人说道。“但是归根到底那是比赛。你必须坚持战斗直到最后，你知道，比赛里任何事情可能发生。我想说，他也以那样的方式赢得过世界冠军。因此我认为他也能理解。”

梅赛德斯原本在赛后提出抗议，在被驳回后又表达了上诉的意向。但是在颁奖礼当天，车队最终撤销了上诉。沃尔夫解释说这是车队与汉密尔顿的“共同决定”，原因是大家都不想在法庭上赢得世界冠军。