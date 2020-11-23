维斯塔潘希望新规则能让F1像MotoGP那样激烈

今年的MotoGP已经在上周日于葡萄牙波尔蒂芒收官。在这个非常规赛季里，当“班霸”马克·马奎兹因在揭幕战受伤而最终缺席了余下赛季，MotoGP呈现了乱世争霸。14场比赛里总共有9名车手赢得过胜利，西班牙人乔安·米尔虽然只有一场胜利入账，但是凭借更稳定的表现，拿下了职业生涯的第一个世界冠军。

相比之下，2020赛季F1还剩三场比赛，但两项世界冠军悬念已经揭晓，梅赛德斯和刘易斯·汉密尔顿提前卫冕成功。事实上，在压缩的赛季里，德国车队的统治力更加得到巩固。在已经完成的14场比赛里，只有维斯塔潘一人打破过梅赛德斯对胜利的垄断。而直到上一场在土耳其，德国车队才在雨天进行的排位赛里今年第一次无缘杆位。

近年来，分别作为四轮和两轮赛车的最高水平代表，F1被广泛地拿来与MotoGP相比。即使两项赛事在技术上存在多种本质区别，包括发车区规则规则，但是MotoGP被认为攻防战更激烈，比赛过程更有起伏。本赛季MotoGP又多次奉献后来居上获胜的好戏，尤其是阿莱克斯·林斯在阿拉贡的比赛里，从第十位发车后胜出。

这个事实甚至令一些F1车手感到羡慕。作为今年唯一拿到过胜利的非梅赛德斯车手，维斯塔潘期望新的技术规则能在2022年起到效果。

“我们需要F1的比赛更加精彩，车手能够更接近地跟着其他赛车，而不是像现在这样，排位赛就是比赛周末的决定因素，”荷兰人在土耳其大奖赛期间表示。

“就拿MotoGP锦标赛来说，即使你排位第十，你仍能赢比赛。那很难在F1上演，只是因为在大多数我们的赛道上，跟车是那么难。”

“我认为那是新规则将在2022年启用的原因。无论新规则是否会减慢梅赛德斯的速度，现在还不知道。”

Johann Zarco, Avintia Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

F1方面意识到了问题，在经过研究及与车队商讨后，确定了新的空气动力学规则，试图解决后车在跟车时下压力严重损失的问题。在新规则下，前车产生的脏气流将向外和更高的方向流动，从而减少对后车的干扰，让其能够更好地接近。

不过，由于新冠肺炎疫情爆发的影响，新规则将推迟到2022年才会实施。尽管预算帽将在明年启动，但是2021赛季沿用今年的赛车，让人相信梅赛德斯距离“八冠王”已经近在咫尺。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为，F1所提出个各项改革决定，目的就是要阻止他的车队

继续蝉联桂冠，因为自2014年进入混合动力时代以来，德国制造商包揽了所有世界冠军头衔。

身为目前对梅赛德斯最有威胁的车手，维斯塔潘对此予以否认。“不，我认为那些规则只是新拥有人听了车队和车手意见的结果。他们听说了超车真的非常困难，以及我们想要更激烈的比赛。

“就拿伊莫拉来说，你就能看到当前的问题。瓦尔特利的赛车受损后慢了0.3-0.4秒，但我没法超过他，即使我快很多——我最终超过后他，你就能看出来。我们需要为此找到解决办法。”