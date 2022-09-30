维斯塔潘将提前夺冠令汉密尔顿与车迷“感同身受”

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上赛季维斯塔潘与汉密尔顿上演的争冠大战，直到阿布扎比收官战才分出胜负，荷兰人第一次赢下了世界冠军。今年，随着法拉利先扬后抑，而红牛赛车表现跟强更稳定，维斯塔潘在本周末的新加坡大奖赛就有可能获得自己的第二个锦标赛头衔。

已经结束的16场比赛里，荷兰人获得了其中11场胜利，包括已经实现了一轮五连胜。而如果他的确在新加坡就结束争冠悬念，将与奈基尔·曼塞尔并且成为提前夺冠第二早的车手——提前五轮。汉密尔顿的七次夺冠中，最多只是提前了三场。

“我绝对与车迷感同身受，因为对每个人甚至对我们来说，去年一直到最后，对每个人来说都很紧张，”汉密尔顿在新加坡大奖赛前的新闻发布会上表示。“因此当赛季提前结束时，这从来都不是一件好事，甚至当我在例如墨西哥提前夺冠时也是。”

“对于你个人来说，这很好，但对于实际的运动来说，这并不精彩。我真的很感谢2008年一直持续到最后17秒，显然去年也是如此。让我们希望未来，情况会好一点。"

维斯塔潘第二次夺冠后，将与费尔南多·阿隆索并肩成为两届世界冠军得主。明年将转投Alpine的西班牙人对他的后辈大加赞赏。

“这（维斯塔潘夺冠）是当之无愧的，"阿隆索说。"到目前为止，他们（红牛）是最好的车队和最好的车手，所以他们什么时候赢，我认为并不重要，只是他们会赢。”

但是，对于自己如此早获得今年总冠军的机会，维斯塔潘并不在意："我并没有真正考虑过。现在还有点远，我只想享受这个周末。”