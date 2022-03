维斯塔潘将成为红牛的“终身车手”吗？

马克斯·维斯塔潘与红牛F1的新合约据报道价值每年5千万欧元,大家对此并不感到意外,不过这份合约的期限成为了焦点话题。

在这份F1史上期限最长的合约之一中,维斯塔潘将为红牛效力至2028赛季末。他之前的合约持续到2023年底,不过现在又加了5年,成为一份7年的合约。背景情况是,目前发车格里第二长合约属于兰多·诺里斯,但也只持续到2025年底。

到这份合约结束的时候,维斯塔潘将年满31岁,总共14个赛季,达到约300场比赛,当然也一定会在他目前取得的20场分站胜利基础上再增添许多新的胜绩。去年首次成为世界冠军后,维斯塔潘不再锦上添花的可能性几乎不存在。只要红牛依然是F1顶尖车队之一,在这份长合约期间维斯塔潘能够取得多么惊人的成绩想想就令人生畏。

“做出这个决定是一件简单直接的事,”维斯塔潘在红牛的声明发布后这样说,“我们双方都希望继续。我从一开始就在车队里感觉很好,尤其是经过了去年,我只看到一条前行的道路,那就是和这支车队一起前行。”

续下长约让维斯塔潘和红牛之间的独特故事与关系进一步深化。到这份合约结束时,维斯塔潘也许也将接近个人F1职业生涯安排后期,而如果能够和红牛一直持续取得胜利,他为什么要另寻他处呢?

如此一来,维斯塔潘可能成为一名红牛“终身”车手,这支车队在他16岁参加个人第一个F3赛季时就把赌注下在他身上,又用小红牛给了他第一个F1车手席位;在其第二个赛季开始仅仅几个月后便把人提拔到了大红牛,之后他在大红牛拿下了个人第一场胜利;也是这支车队让他第一次拿到世界冠军头衔。也许,这也会是他拿到个人所有“最后一次”名场面的车队。

大家对维斯塔潘的能力从来没有过任何质疑。他在红牛初期就能拿下一些场次的胜利,并偶尔和梅赛德斯斗一斗,不过当时的红牛并不具备对梅赛德斯产生持续威胁的能力。一旦车队具备了,就像在2021年,他奋尽全力抓住了机会。

红牛的基础建设已经到位,未来将变得更强大,即便有着预算帽的限制。红牛动力单元系统项目正随着米尔顿·凯恩斯基地的扩张而一起发展,同时,和保时捷的潜在合作也被认为即将达成。近几个星期,车队还和甲骨文签下了新的巨额冠名赞助协议以及获得了加密公司Bybit的赞助,保证自己金库储备充足。这一切都让刚拿下世界冠军的红牛车队如虎添翼。

而维斯塔潘,自从丹尼尔·里卡多2018年末离开车队之后,或甚至如某些人认为的早在那之前,他就是车队所有这些努力的核心。车队领队克里斯蒂安·霍纳把维斯塔潘的新合约称作是“意向书”,这可以理解为:红牛不准备让这位同一代里最出色的车手从自己手中溜走,尤其是当事情都朝着如此积极的方向在发展。

“终身制”在任何运动中都极其少见,尤其是在F1这项赛车表现好坏能够对比赛结果产生决定性影响的运动,而威望以及很自然的来自对手车队提供的金钱往往诱惑太大很难拒绝。迈克尔·舒马赫和刘易斯·汉密尔顿就是两个例子,他们离开了给自己带来突破的车队,但之后发展得更好,在其他车队获得了更大成功,有力地为自己的选择正名。

维斯塔潘和红牛之间的联结深深根植在双方心中。当他在阿布扎比站得到冠军头衔后表示希望“我们可以一起继续这样10到15年”,以及“没有任何理由换车队”时,你能觉得他是发自内心的。

Max Verstappen wins on his Red Bull F1 debut at the 2016 Spanish GP

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images