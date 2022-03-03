维斯塔潘将与红牛续签高额合约

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近日与维斯塔潘团队关系密切的荷兰《电信报》透露，红牛车手已经准备好了签署一份每赛季薪酬高达5000万欧元的新合同。

凭借在去年的锦标赛中一举夺冠，新合同意味着维斯塔潘在薪资方面将与七届冠军刘易斯·汉密尔顿持平。后者与梅赛德斯的合同将于明年年底到期。

维斯塔潘目前的合同有效期为2023年年底。上赛季成功摘夺冠军后，他与红牛都有意愿进一步地延长合作。

在去年的阿布扎比大奖赛上，刚刚夺冠的维斯塔潘表示：“我想他们知道我爱他们。我希望我们可以一起这样奋斗10甚至15年。没有任何改变的理由。我想和他们一起度过余生。我希望他们允许我这么做，但是这太疯狂了。”

“我很高兴，克里斯蒂安也是，还有赫尔穆特。你知道，在2016年加入车队时他们就信任我。我们的目标当然是赢得冠军，而现在我们做到了。”

虽然红牛尚未发布任何关于将与维斯塔潘签订新合约的官方声明，但荷兰电信报暗示，一份声明可能最早在本周就会被公布。

虽然目前该合同的续约年限尚且未知，但有充分的迹象表明荷兰小将与红牛一直合作至2027或2028年年底。

自从2015年在澳大利亚大奖赛上代表红牛二队参赛以来，维斯塔潘便一直效力于红牛麾下。次年，他在西班牙大奖赛期间被提拔至红牛一队，并在与梅赛德斯的汉密尔顿和尼科·罗斯伯格发生有争议的碰撞后赢得了该站冠军，同时也是个人职业生涯的首场F1胜利。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

翻译/小飞侠