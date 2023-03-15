维斯塔潘对F1排位赛形式实验持怀疑态度
世界冠军马克斯·维斯塔潘和他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹对F1计划中的排位赛形式实验持怀疑态度。
F1已经决定在今年的两场比赛中尝试调整后的排位赛形式。正如Motorsport.com/Autosport之前报道的那样，第一次试验将在5月于伊莫拉举行的艾米利亚-罗马涅大奖赛期间进行。
为了减少大奖赛使用的轮胎数量，该实验涉及将每位车手可用的倍耐力轮胎数量从13套减少到11套。
在排位赛中，车手被要求强制在Q1使用硬胎，在Q2使用中性胎，然后在Q3使用软胎。如果任何阶段被宣布为雨地下进行，那么他们可以自由选择轮胎。
在整个比赛周末，车手总共可以获得三套硬胎、四套中性胎和四套软胎。它应该确保车手在比赛周末使用更广泛的轮胎，从而减少浪费。
虽然必须强调的是，此举旨在使这项运动更具可持续性，而不一定是为了提高观赏性，但如果在2023赛季的两次试验证明对比赛不利，那么将不会追求这样的新形式。
针对受欢迎的F1排位赛形式进行修补，红牛的世界冠军维斯塔潘持怀疑态度。他认为，鉴于轮胎预热速度较慢，特别是在温度较低的条件下，Q1使用硬胎可能会被证明相当棘手。
“我希望伊莫拉不会很冷，否则会很棘手，”维斯塔潘说。“这对每个人来说都是一样的，但我认为我们实际上不需要在排位赛中做这类事情。我真的看不到它的好处。”
“更加好的是，如果我们确保所有赛车非常接近，并且更有竞争力，而不是以这种方式把事情搞乱，我认为这可能是为了表演。”
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
除了可持续性方面，这位荷兰人的队友佩雷兹同意，从表演的角度来看，不需要任何改变。
“我认为，当你看到我们（在巴林）的排位赛时，所有人都很接近时，我们不需要这样。我们真的不需要改变任何东西。但我们拭目以待，一旦我们尝试过，我们就会知道，但我认为没有必要改变一些效果很好的东西。”
法拉利的查尔斯·莱克勒克补充说：“是的，我觉得没有必要改变，但让我们试试看。”
排位赛有六套轮胎，而自由练习和比赛只有五套，意味着轮胎数量的减少也将对练习阶段产生连锁反应。工程师的早期分析表明，车队在FP2和FP3中可能只使用一套软胎，这样他们可以为Q3保留两套新的软胎。
翻译/Holiday
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