维斯塔潘对连续两场退赛备感失望

托斯卡纳大奖赛还没有开始，维斯塔潘的赛车就在穆杰罗的发车区上出现了问题，车队机械师本赛季第二次临时抢修，而且再次赶在撤离前完成工作。

荷兰人做出了出色的启动，眼看就与第二位发车的刘易斯·汉密尔顿并排——英国人的发车并不理想，但是他的赛车突然无法继续加速，很快被身后的其他赛车接连超过。紧接着在2号弯的混乱中，维斯塔潘成为罗曼·格罗斯让、皮埃尔·加斯利与基米·莱科宁事故的无辜受害者，被芬兰人从后顶个正着后，直接陷入了砂石区后退赛。

一周前在蒙扎因机械原因退赛已经令维斯塔潘感到失望，穆杰罗的比赛只跑了两个弯角就提前收工后，他在无线电里大喊“一团糟”。虽然是被撞退赛，但是在这位红牛车手看来，造成赛车失去动力的机械故障才是根本原因。

“一切都是徒劳，我在编队圈的时候还遇到了防熄火系统问题，”荷兰人在赛后接受电视台采访时沮丧地说道。

“我的启动很好，跑到了刘易斯边上。我的启动比瓦尔特利好，但是当我全速往前的时候，引擎出现了与在蒙扎时候相似的问题。我们失去了动力，你掉到了中游集团的赛车里。然后就很容易卷入撞车。我甚至不知道发生了什么。”

这已经是维斯塔潘在本赛季的第三次退赛。而他在其他完成的6场比赛里全都登上了领奖台。

荷兰人又说道：“我们根本就不应该遇到这种情况。又一次退赛真的很失望。但现实就是这样。我很不开心，但是我没法改变。”

赛后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳对维斯塔潘遭遇的多种问题做出了解释。

“在发车区上是不同的问题，它与尾灯有关，跟实际的动力单元没有关系，”英国人说，“在编队圈的时候看上去没问题，然后突然就出现了很大的电子系统问题。”

“他最初的启动很好，完成了最难的部分，几乎可以跑到刘易斯身前。但是，结果对他无比失望，因为今天他真的很有干劲。我们有很好的赛车，但是我不认为不足够挑战梅赛德斯。”

本场比赛充满了混乱，总共两次被红旗中断，有多达8辆赛车退赛。而在早早折损维斯塔潘之后，红牛由亚历山大·阿尔本强势地拿到第三名，也是这位代表泰国比赛的车手第一次登上F1领奖台。