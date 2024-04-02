维斯塔潘：对红牛的2026年F1引擎“没必要恐慌”
马克斯·维斯塔潘表示，目前没有必要对于红牛开发20216赛季动力单元的情况“感到恐慌”。
2026年，F1将改用全新修订的动力单元规则，摒弃昂贵且复杂的MGU-H，更多地依靠MGU-K来提供动力。同时，F1将为涡轮增压V6引擎使用可持续燃料，而整个动力系统将达到电能和内燃动力各占一半。
届时，红牛和其姐妹队RB都将从本田引擎改为红牛动力系统公司在车队的米尔顿·凯恩斯工厂里与福特合作开发的动力单元。
对于红牛来说，改用自主研发引擎是向未知领域迈出的一大步。车队领队克里斯蒂安·霍纳也称之为车队20年历史上“最大的挑战”。
但有猜测认为红牛的引擎项目进度落后于其他制造商，并可能成为维斯塔潘考虑其未来选项的原因之一。不过荷兰人表示目前“没有必要恐慌”。
“我的意思是，如果我什么事情都要揣测……我可能会担心明天我是否还活着，对吧？“他耸了耸肩表示。“所以，我真的不太担心。当然，我与克里斯蒂安以及在工厂工作的伙计们都保持着密切联系。每个人都在全力以赴，所以没有必要为此感到恐慌。现在还没到2026年。”
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
但维斯塔潘也承认，红牛的动力系统面临着“非常艰巨的任务”，不仅要与现有制造商，还要与2026全新加入的奥迪竞争。
“我们知道这是一项非常艰巨的任务，我们不会掉以轻心。当然，有这么多成熟的引擎制造商，我们也不认为击败他们是轻而易举的，”维斯塔潘补充道。“但我们有很多优秀的人才在做这个项目，我们对此感到非常兴奋。是的当然，事情的发展会随着事件而清晰。”
去年夏天，霍纳曾以担心比赛的精彩程度为由，敦促国际汽联重新考虑混合动力输出五五开的分配，并增加燃烧功率的比例。对此梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，这是红牛担心自己落后的迹象之一。
2026年的底盘规则尚未最终确定，围绕更轻、阻力更小赛车的设计工作正在进行中，以缓解赛车在直道上因电池电量耗尽而大幅减速的担忧。最终的目标是令2026年新一代赛车更短、更窄，减重40至50公斤，并采用额外的可移动空气动力学来帮助减少阻力。
补充报道/Erwin Jaeggi
翻译/小飞侠
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