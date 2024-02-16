维斯塔潘对汉密尔顿式的F1转会决定“永远不会说得太绝对”

汉密尔顿将在本赛季结束后结束与梅赛德斯的长期合作关系，将从2025年开始与法拉利的查尔斯·莱克勒克搭档，而且签订了多年合约，以实现自己的“童年梦想”。

新科三届世界冠军维斯塔潘与红牛的合同持续到2028年底，但去年他曾多次表示鉴于赛历的不断延长，他可能准备那之后就离开F1。此外，他还谈到了在F1之外参加耐力赛的愿望。

当被Motorsport.com问及转投法拉利是否也在他的愿望清单上时，荷兰人回答道：“我不想让我的答案听起来不尊重或有其他的意思。我非常尊重法拉利这个品牌，但我对我现在的处境很高兴。我对我所处的环境很满意，所以对我来说，这不是我想要改变的事儿。

“但是，在我的生活中，我知道就我目前为止的经历而言，我永远不会说得太绝对。但现在对我来说，我的脑海中没有这个想法。但是，这只是F1。除了F1之外，我还想做更多的事情。”

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

尽管与汉密尔顿的竞争有时很激烈，尤其是2021年俩人在争夺车手总冠军时的巅峰对决最引人注目，但维斯塔潘似乎为英国人做出的决定感到高兴。

他继续说道：“归根结底，如果有人想加盟法拉利，尤其是像刘易斯这样的人——他已经取得了这么多成就，如果这是他的梦想和目标，而且再说一次，我们不知道他和梅赛德斯以及法拉利怎么谈的、有什么承诺，他们认为会发生什么……所以从我们的角度不能如实评估为什么他做出这个决定。”

“但如果他对这个决定感到满意，那么他就应该离开，我认为这看起来很酷。当然，我希望他们能成功。但现在你还不知道。”

荷兰人的队友塞尔吉奥·佩雷兹同样对此很感兴趣，他强调随着汉密尔顿离开梅赛德斯的日子越来越近，二者之间的关系可能会变得更为有所保留。

“我认为从外界来看，当有个车手要转会时，关系的发展就非常有意思，” 佩雷兹表示。

“我们都知道车队在分享信息方面相当有嫉妒心，因为刘易斯已经在那里工作了很多年，他会把很多知识带到另一支车队。”

翻译/小飞侠