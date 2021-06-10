维斯塔潘：在回到常规赛道前丢失积分是一大损失

维斯塔潘相信，当从法国大奖赛开始，F1会回到更多传统的赛道，届时梅赛德斯车队将会反弹。他也因此对于红牛车队没有充分利用机会超越主要对手而感到遗憾。

在摩纳哥取得胜利后，维斯塔潘在阿塞拜疆轻松领跑。但在第46圈尾声，左后轮爆胎致使他在维修区直道撞上护墙，只能无奈退赛。而他的主要对手刘易斯·汉密尔顿在比赛重新开始时遭遇了无法进弯的问题并冲到了逃生通道，同样一分未得。

然而，这并没有减轻维斯塔潘的沮丧，因为退赛意味着他失去了比原本处于第三的汉密尔顿再多拿10分的机会。

“我仍然感到沮丧和失望，因为我们本应该在比赛中扩大差距，”荷兰人在赛后接受Motorsport.com的采访时总结了自己的想法。“是的，这对我来说是不幸的，当然，我也有点幸运，因为刘易斯没有得分。”

“不过，这当然不是你今天想要的结果，我们本应该在这里轻松取胜的。因为我认为，特别是在街道赛道上，与梅赛德斯车队相比，我们有一点优势，这是好事。所以这就是为什么我想要比他们拿更多的积分的原因。因为我知道，当我们回到普通的赛道上时，要击败他们是相当艰难的。”

当被问及领跑比赛是否有难度时，维斯塔潘明确表示自己非常享受当领头羊的感觉。

“一点也不难，”红牛车手表示，“老实说，只是刚开始的时候，我和后车的速度比较接近。有一段时间，在安全车出现之前，我每圈的速度就快了0.3到0.4秒，我甚至没有很猛地用轮胎，所以我感到非常游刃有余。然后比赛重启后，我拉开了差距，又到了大约4秒，相当充裕。那时候我基本上不用冒任何风险就能把冠军带回家。”

“所以，是的，这让我们更失望了，我知道像这种能轻松拿到25分的比赛不会经常发生。因为当我们回到正常的赛道，就像我之前说的，梅赛德斯车队将会重新赶超，那将是真正艰苦的恶战。”

不过，维斯塔潘并不想被认为是冠军争夺战的压力迫使汉密尔顿犯了错误。

“我的意思是，每个人都在努力做到最好，对吧。我不会说他犯错是因为压力太大了。每个人都在尽力做到最好，我也不例外。当然，我的意思是，今年他不仅仅要和队友竞争，你知道他还必须和一支不同的车队争夺冠军。所以这总是能带来不同的局面，我认为这对这项运动是件好事。”

翻译/小飞侠

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