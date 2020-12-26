维斯塔潘团队不后悔当初没有选择加入梅赛德斯

近期荷兰电视台Ziggo Sport播放了关于维斯塔潘迄今F1生涯的电视纪录片——《不惜一切》，其中披露了2014年德国大奖赛期间维斯塔潘经纪团队分别与红牛和梅赛德斯进行洽谈的情景。

在霍根海姆的那个周末，红牛公司赛车顾问赫尔穆特·马尔科博士与荷兰人的团队交谈之后，梅赛德斯车队老板托托·沃尔夫和已故非执行主席尼基·劳达就主动找上门。

但是最终，由于梅赛德斯当时拥有刘易斯·汉密尔顿和尼科·罗斯伯格，只能开出替补车手和出资参加GP2的条件，而红牛直接给出了2015年Toro Rosso的比赛车手席位，维斯塔潘的团队立即选择与奥地利公司签约。

虽然自从2016赛季中途被提拔到红牛“一队”之后，维斯塔潘已经取得了10场胜利，但是并没有真正的机会去实现车手世界冠军的梦想，横亘在他面前最大的障碍就是梅赛德斯，德国制造商在今年完成了连续七年包揽双料世界冠军的壮举。

尽管如此，维斯塔潘的经纪人雷蒙·维尔缪伦强调他和约斯·维斯塔潘对当初的决定没有丝毫后悔之意。

“不，我认为我们在当时做了正确的决定，”维尔缪伦向Motorsport.com表示。“我们三个人仍然全力支持那个决定。我认为在红牛，马克斯得到了超好的指导，也为他进入F1做了超好的准备。”

“我们在红牛感到很很自在。未来会怎么样，那是未来的事情。但是眼下我们对我们的决定感到非常高兴。”

维斯塔潘与红牛签约至2022年。比起技术规则改革，他面对最大的不确定性是，在本田决定2021年底告别F1之后，红牛尚未确定之后的引擎计划。

对于目前的处境，维斯塔潘的父亲约斯表示感到沮丧是毫无意义的，尽管他认为自己可能是更失望的一方。

“我认为有时候我比马克斯更沮丧一点，或者多多少少一样的，”他说道。“但是马克斯必须充分利用资源。我们在红牛，知道我们必须做什么。你可以沮丧，但正如马克斯以前说过的，那一点帮助也没有。”

“我们都希望马克斯可以为世界冠军而战，但一起朝着这个目标努力也很好。这其中也是有妙处的。所以希望明年可以在红牛取得成功。”

当年本田方面对其在F1的最后一个赛季众志成城，将为红牛在这个冬歇期打造接近全新的动力单元，试图以最好的成绩完成谢幕。对于2022年及以后，当前奥地利公司的首要选择是从日本公司买断动力单元的知识产权，自行进行维护。