维斯塔潘因违反黄旗规则被剥夺杆位

维斯塔潘在排位赛Q3最后一圈里提高了个人时间，成为唯一一名两个计时圈都做到1分14秒的车手，在时间榜上领先法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.2秒之多，摘下了个人职业生涯第二个杆位。

不过慢镜头回放显示，当荷兰人在他的第二个计时圈通过最后一个弯时，那里的信号灯已经因为博塔斯的撞墙停车而变为了黄旗，而红牛车手并没有做出反应。同一时期，塞巴斯蒂安·维特尔和刘易斯·汉密尔顿则放弃了加速，并在接受采访时称原本可以跑得更快。

当地时间下午3点42分，赛会干事发出通知传唤维斯塔潘和红牛车队代表，对该事件展开了调查。下午5点25分，国际汽联公布了赛会干事做出的决定：

“33号赛车的车手承认他知道77号赛车（瓦尔特利·博塔斯）已经撞车，而且看到了该赛车在赛道的左侧，但是他不知道有黄旗。他也承认没有在这个黄旗计时点减慢他的速度。”

“赛会干事通过33号赛车的车载画面注意到，舞动的黄旗明显清晰可鉴，并且足够引起注意。前一辆赛车（5号）按照规则明显放慢了速度。”

“依照所有的证据和车手本人的证词，赛会干事处以该车手在他的下一场比赛里退后三个发车位置，并扣两分。”

这意味着莱克勒克将本赛季第七次从杆位发车，而法拉利包揽了第一排，汉密尔顿也前进到第三位起步，而维斯塔潘则退至第四。

值得一提的，这是荷兰人第二次在墨西哥因为被判违反规则而被受到处罚。前一次是在2016年的比赛中。虽然他在最后阶段勇猛地超过基米·莱科宁后获得第三，但是因为在超车前的一个弯角里四轮驶出赛道，最终被判违规而被罚五秒。当时眼看颁奖仪式就要举行，荷兰人被直接请出了休息室。