维斯塔潘和斯特罗尔免遭处罚

周五下午的练习阶段还剩20多分钟时，维斯塔潘和斯特罗尔在一号弯发生碰撞，加拿大人的Racing Point赛车当即损坏且陷入砂石区后无法继续行驶。这次事件导致了练习被红旗中断了大约15分钟。

事故发生后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳和Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔都为自己的车手辩护。

萨弗诺尔在Sky Sports F1的练习直播中表示他的车手不知道维斯塔潘会处于那个位置。而霍纳在练习结束后面对Sky Sports F1解说嘉宾强尼·赫伯特时，勉强承认顶多“各打五十大板”，因为他的车手正试图利用RP20赛车的尾流作用，并不知道对方会进行第二圈快跑，而是以为会被让过。

赛会干事在阶段结束后传唤了两名车手，但是最终裁定他们都不需要对事故负责。

裁决书中写道：“斯特罗尔当时在快速圈，而且在事件发生前的那一圈被维斯塔潘让了过去。鉴于来自车队的信息和通常的习惯，维斯塔潘假设斯特罗尔会在下一圈让开并且着手在主直道上超过去。

“然而，斯特罗尔在他的车队的指示下进行第二个飞行圈。斯特罗尔根据通常的习惯，假定了维斯塔潘会让出路以便在它们之间拉开空间，所以没有查看正在超车的维斯塔潘。

“两位车手在听证时认可这起事件是俩人之间的误会造成的结果，并且事后来看，两者原本都能做出避让动作。”

对于F1首次来到波尔蒂芒的大奖赛，赛事控制中心在赛事第一天格外忙碌，在两节练习里总共取消了125个单圈时间，都因为违反了赛道界限的规则。

本赛季国际汽联严厉打击驶出赛道边界的行为，而本周末严格审查的地带就是1、4、15号弯。尽管最后一弯的界限得到了很好的遵守，但另外两个弯角却频频有车手“出界”，其中43个计时圈为1号弯，82圈来自4号弯。

本赛季一直对红牛赛车的操控感到挣扎的亚历山大·阿尔本，成为当天“最出格”的车手，在两个弯里共15次违规。