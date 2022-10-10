维斯塔潘在蒙扎后告诉德弗瑞斯给马尔科打电话

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上周六，AlphaTauri宣布2019年F2冠军德弗瑞斯将于明年加入车队，替代将加入Alpine的皮埃尔·加斯利，成为角田裕毅的新队友。

上月，德弗瑞斯作为亚历山大·阿尔本的临时代打，为威廉姆斯车队出战意大利大奖赛。他在个人F1首秀中取得了第九名，拿下两个积分。蒙扎的神勇表现帮助加速了德弗瑞斯与AlphaTauri的谈判进程，原先后者属意的是用IndyCar车手科尔顿·赫塔替代加斯利。最终，意大利的比赛位德弗瑞斯获得AlphaTauri的2023年合约铺平了道路。

周六在铃鹿，维斯塔潘透露蒙扎比赛周末后自己与德弗瑞斯吃了饭，鼓励对方给马尔科打个电话谈谈关于明年选择的事情。

“蒙扎比赛后面的那天我们吃了饭，我告诉他去（给马尔科）打个电话，你可不知道将会发生什么事情，”当被Motorsport.com问到是不是他向红牛推荐过德弗瑞斯时，维斯塔潘说道。

“这也是他打电话的好时机，因为周一赫尔穆特很可能还在为周日的比赛激动不已。这很奏效，我非常为他高兴。”

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

而这次契机之前，德弗瑞斯的赛车生涯相当迂回曲折，他拿过F2和FE的年度冠军，也参加过世界耐力锦标赛。今年5月，他还考虑过要不要转去IndyCar。

在过去的两个赛季中，德弗瑞斯是梅赛德斯F1车队的后备车手，今年作为年轻车手为梅赛德斯、威廉姆斯、阿斯顿·马丁在FP1阶段出场过。

维斯塔潘表示德弗瑞斯“长期以来为此全力以赴”，最终能成为一名全职F1车手对他来说“太棒了”。他觉得在蒙扎拿到的第九名，意味着德弗瑞斯获得F1席位的资格“再也毋庸置疑”，而马尔科会愿意把握住这个机会。

“赫尔穆特是那种如果他喜欢一个车手，他足够有胆让他坐进赛车，而其他车队也许会更谨慎一些，”维斯塔潘说，“这是大好事，我们也是好朋友。”