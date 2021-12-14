维斯塔潘同情汉密尔顿因F1本质输掉世界冠军

原本胜利在望的汉密尔顿距离个人的第八个世界冠军仅有一步之遥，然而威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲的撞车事故在比赛最后时刻引发了安全车。

最终F1赛事总监迈克尔·马西在比赛剩余一圈的时候重启比赛的决定，为刚刚换上软胎的维斯塔潘创造了再次追上汉密尔顿，并向冠军发起冲击的机会。虽然红牛小将很高兴自己的好运气帮助他赢得了第一个冠军，但他也承认自己对手的处境并不容易。

“有一方欣喜若狂，而另一方则非常失望，”周一荷兰人在与部分媒体谈及自己赢得世界冠军的话题时表示。“当然，我很同情路易斯。在整场比赛中，他做的每件事都是对的。但是，你知道，F1是非常不可预测的。”

“当然，两种情况都有可能发生。情况也可能是另一种，我可以掌控比赛，然后在最后一圈失去胜利。不幸的是，这也是赛车的一部分。”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，虽然比赛尾声的安全车说明“赛车之神”确实眷顾了他的车队，但维斯塔潘深谙，这场胜利对他来说并非手到擒来。

在安全车出动之前的比赛阶段，汉密尔顿几乎已经控制住了局面。维斯塔潘表示，对他来说最关键的就是决不放弃。

“当然，我发现我追得不够近，”荷兰人表示，“所以我告诉自己要坚持到底，因为我不会放弃。那就是我们所做的。”

“安全车果然出来了。我们需要一个奇迹，它确实发生了，但你仍然需要利用它，你得去争取超车。那正是我们所做的。是的，这确实是一个戏剧性的结局。”

虽然失望的汉密尔顿在赛后接受简短的电视采访后还没有公开发言，但维斯塔潘毫不怀疑他的对手将在2022年以强大的力量卷土重来。

“刘易斯是一位伟大的运动员，”维斯塔潘补充道，“就像我之前说的，这是一场比赛，我们都必须面对它，无论结果是积极还是消极的。但他会强势回归，因为他是一位了不起的车手。”

翻译/小飞侠