维斯塔潘：双冠王对现在的红牛”怪物“赛车是“不现实的“

马克斯·维斯塔潘警告称，在红牛将其具备统治力的F1赛车变成“怪物”后，要实现“赢得两个年度冠军是不现实的“。

维斯塔潘在周六的排位赛中勉强排在第七位，并且在周日的正赛也并未取得太大进步，仅上升一个名次，位居梅赛德斯的乔治·拉塞尔之前排名第六位。

荷兰人离冠军的差距尤其大，落后于法拉利车队的查尔斯·莱克勒克近38秒，落后第三名的竞争对手兰多·诺里斯30多秒。

凭借奥斯卡·皮亚斯特里领先队友诺里斯以第二名完赛，迈凯伦再次缩小了与红牛的差距，目前两队仅相差8分。

但对维斯塔潘来说，由于红牛还未找到解决赛车平衡问题的答案，他在车手积分榜上领先诺里斯62分的优势远远不够。自五月开始，这个问题一直困扰着车队，并且如今又卷土重来，让其在更激烈的竞争中蒙受损失。

“目前，两个年度冠军都是不现实的，”维斯塔潘直言不讳地表示。“我已经说了很多，现在是车队对赛车做出很多改变的时候了，因为我们基本上在六到八个月的时间里从一辆非常有统治力的赛车变成了一辆无法驾驶的赛车。所以，这对我来说很奇怪，我们需要彻底调整赛车。就目前的情况来看，我们在所有方面都很糟糕，所以我们需要做出很多改变。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

当被问及夺得杆位的诺里斯错失一场胜利是否是一丝安慰时，荷兰人回答表示：“在某种程度上，是的，但我不喜欢这样看待总冠军争夺。我们必须从自己的命运中走出来，今天和整个周末都很糟糕。”

“我们太慢了。当然，六秒的进站让我付出了一些代价。在比赛的大部分时间里，我也无法用引擎全速行驶，因为我们遇到了一个小问题。”

“从策略上讲，我们本可以做得更好，至少在战斗中更有竞争力一点。但本周末我们在很多方面都很弱。”

红牛已在上周六开了紧急会谈，针对未来必须对RB20进行的改进进行了讨论。维斯塔潘感觉，在已经提醒了车队几个月关于赛车操控性能的问题，如今他没有更多可以说的。

“每个人都很清楚我们必须做什么，现在我们必须扭转局面，”荷兰人解释道，“很快做到这一点并不容易。然后如果我们能把这点运用在车上，它就会再次变得更容易驾驶。“

“去年我们有一辆很棒的车，它是有史以来最具统治力的车，我们基本上把它变成了怪物，所以我们必须扭转它。不管需要多长时间，我们都要继续努力，全力以赴。没有任何借口。”

翻译/小飞侠