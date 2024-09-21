维斯塔潘以“少说话”抗议国际汽联争议处罚

红牛车手马克斯·维斯塔潘在新加坡排位赛后的新闻发布会上以“少说话”方式，对国际汽联对他前日在官方场合言语不雅的处罚做出回应。

周四赛前新闻发布会上，维斯塔潘被问到阿塞拜疆大奖赛中RB20赛车状态的问题时，使用了不文明的次于。事后他受到国际汽联赛会干事的传传唤，并且最后被罚需要完成一些公共服务工作，

荷兰人在排位赛中获得第二名后出席新闻发布会，在接受官方提问时均采用几个字以内的简短回答“很多”、“可能”、“不知道”一带而过。而再次被问及赛车在阿塞拜疆与新加坡的平衡性是否有所区别时，他终于说：“我更愿意在这个房间之外回答这些问题。”

新闻发布会一结束，维斯塔潘就被记者包围，尽管因为还需要接受电视采访，不得不边走边说。

“我已经发现了，已经发生的事情是如此离谱。那么我为什么还要做完整的回答呢？”红牛车手吐露说。

“你知道的，显而易见的事情就是，我很有可能会因此遭到罚款，或者诸如此类的处罚等等。我宁可选择不讲话，节省我的嗓子，我们可以在其他地方做一些采访，如果你们需要一些回答的话。”

而对于他与国际汽联的讨论内容，维斯塔潘直言不讳地说到国际汽联需要F1这项运动有“高尚的榜样”，并且表示国际汽联的规则手册制约了仲裁在这件事上的判罚方式。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Ben Hunt

“我必须要说，我并没有在对任何一个人说脏话，我只是在阐述我赛车的一些情况。那么，这个字是登记在册的脏话，所以仲裁只能遵循规则手册来做判罚。实际上我并不想要指责仲裁，因为我们的对话非常和谐，他们也知道发生了什么，这个决定对于他们来说也是艰难的。”

其他车手声援

毫无疑问，在排位赛中获得杆位的迈凯伦车手兰多·诺里斯不再成为赛后的关注焦点，而针对媒体提问对于维斯塔潘的公共服务处罚有何看法，诺里斯与取得排位赛第三的梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿以各自的形式对维斯塔潘表示了支持和声援。

“他的处罚罪有应得……（笑）” 诺里斯随后忍住笑说。“当然我也是开玩笑的，我不认为这么做是正确的。”

汉密尔顿则回答说：“说实话，这个判罚确实有点搞笑了。这是赛车运动的最高级别，是人都会犯错。（如果是我受到处罚）我肯定不会去做（公共服务），我希望马克斯也不要去做。”

维斯塔潘表示车手们之间对相关话题有所讨论，“有些人比其他人说得更多一些，但我觉得总的来说 每个人的想法都很清楚”。

向来的直言不讳的红牛车手还说到：“现在也不是到处都是（能自由表达）。但老实说，我觉得我说的没那么糟。当然，我也明白，如果你把矛头对准某人，我想，那当然不好。当然，情绪会失控，但那还是不好的。我能理解，但我觉得，就像我说的，给我的东西（处罚）很荒谬。”

文/Eric