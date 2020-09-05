维斯塔潘从不认为引擎模式禁令会让梅赛德斯失去优势

从本周末的排位赛开始，关于禁止使用不同引擎模式的新规则正式生效。从Q1至比赛结束，赛车只能使用一种引擎模式。

这项规则被认为是针对梅赛德斯所颁布，为了削弱其在排位赛里的优势。然而蒙扎周末迄今为止，两辆梅赛德斯赛车依然一骑绝尘，杆位之争仅仅是刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯之间的战斗。

结果，英国人以0.087秒击败队友后拿到杆位，使得梅赛德斯继续包揽本赛季以来所有杆位的同时，第七次在排位赛里名列前二，第六次将在正赛霸占第一排。而第三名被迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯拿到，但是落后银箭赛车仅0.8秒。

“我觉得很难回答排位赛模式的问题，蒙扎是有点奇怪的赛道，无论怎样都需要用到前车带来的气流，”维斯塔潘在排位赛后表示。“所以我宁愿再等等，让我们去到正常一点的赛道再来看。”

本场排位赛，维斯塔潘名列第五，除了塞恩斯之外，还落在Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹之后。

荷兰人的最快圈与汉密尔顿打破赛道纪录的杆位圈相差0.918秒。他认为梅赛德斯在蒙扎难以企及，而且他从来不觉得禁用“排位赛模式”就会真的让对手丢失所有的优势。

“此外，我们只是赛车没有好的平衡，”红牛车手继续说道。“如果你的赛车已经不如他们（梅赛德斯），然后还没有好的平衡，那么你就没辙了。当然，如果你还在直道上速度不济，那么整个儿就没戏。”

“但是我从不指望他们突然丢掉0.4秒，因为他们通常甚至不再比赛里全速去跑。他们总是留有余地。现在他们就用到了那点余地，你可以发现那真的无所谓。但是我不知道，有些人认为他们会突然损失0.5秒的样子。我真的不明白那种观点，但是OK。”

就在本周末，红牛与梅赛德斯之间就 “排位赛引擎模式禁令”展开了“口舌之争”。红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称该法规的始作俑者是梅赛德斯，而德国车队方面对此唏嘘不已。梅赛德斯领队托托·沃尔夫甚至表示，这项禁令可能在将来成为自己车队的优势，因为或许下赛季就能让赛车在正赛里每一圈都使用“排位赛模式”带来的全部动力。

值得一提的是，汉密尔顿在摘下个人第七个意大利大奖赛的杆位后，在新闻发布会上对“排位赛模式”的问题回应说：“我从来不认为我们在任何时候有过派对模式，这是其他人编造出来的。谁知道我们是否真的在斯帕用过那种模式……”

英国人的回答得到了队友博塔斯的呼应。芬兰人说：“我认为赛车感觉很好，引擎感觉很好。正如我此前说的，引擎应该在比赛里更好。不太确定现在红牛对这个引擎改变如何高兴起来……”