红牛车队宣布已经与马克斯·维斯塔潘续约至2023赛季，意味着这名荷兰车手将在未来四个赛季里继续代表奥地利饮料公司的车队征战F1世界锦标赛。
2016年西班牙大奖赛前，维斯塔潘被从红牛二队提拔到“一队”，替换丹尼尔·科维亚特。而那个周末，首次驾驶RB赛车的他就赢下了个人F1生涯的首场胜利。
之后的三个赛季，他又为自己和奥地利车队再添七场胜利，包括今年在红牛环帮助本田夺得2015年回归F1后的第一个分站冠军。
之前，由于维斯塔潘与红牛的上一份合约原本会在2020赛季结束后到期，而“2021改革”之际刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔尚未与梅赛德斯、法拉利就明年及之后的比赛续约，滋生了荷兰人可能离开红牛的传闻，尽管意大利车队在圣诞前刚刚与查尔斯·莱克勒克续约五年。
“我真的高兴延续我与车队的合作，”维斯塔潘表示，“红牛相信我并给我开始F1生涯的机会，对此我一直心怀感激。”
“这些年来我与车队的关系日益紧密，除了每个人的热情和赛道上的表现之外，与这么多优秀的人共事也真的很愉快。”
“本田的加入和我们过去12个月的进展让我更受鼓舞，同时相信我们可以一起获胜。我尊重红牛与本田合作的方式，而且从所有方面来说，每个人都倾尽全力来取得成功。我想与红牛一起赢，我们的目标当然是一起为世界冠军而战。”
2014年，梅赛德斯车队领队兼CEO托托·沃尔夫试图邀请维斯塔潘加入德国车队的年轻车手项目。然而，红牛以提供2015赛季的F1比赛席位为诱惑，成功将当时年仅17岁的荷兰人纳入其青年车手体系，也就此创造了F1最年轻车手参赛的纪录。
2020赛季，维斯塔潘将继续搭档去年表现出色的新秀亚历山大·阿尔本。
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|Frankie Mao
维斯塔潘与红牛续约至2023年
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