维斯塔潘与红牛续约至2023年

2016年西班牙大奖赛前，维斯塔潘被从红牛二队提拔到“一队”，替换丹尼尔·科维亚特。而那个周末，首次驾驶RB赛车的他就赢下了个人F1生涯的首场胜利。

之后的三个赛季，他又为自己和奥地利车队再添七场胜利，包括今年在红牛环帮助本田夺得2015年回归F1后的第一个分站冠军。

之前，由于维斯塔潘与红牛的上一份合约原本会在2020赛季结束后到期，而“2021改革”之际刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔尚未与梅赛德斯、法拉利就明年及之后的比赛续约，滋生了荷兰人可能离开红牛的传闻，尽管意大利车队在圣诞前刚刚与查尔斯·莱克勒克续约五年。

“我真的高兴延续我与车队的合作，”维斯塔潘表示，“红牛相信我并给我开始F1生涯的机会，对此我一直心怀感激。”

“这些年来我与车队的关系日益紧密，除了每个人的热情和赛道上的表现之外，与这么多优秀的人共事也真的很愉快。”

“本田的加入和我们过去12个月的进展让我更受鼓舞，同时相信我们可以一起获胜。我尊重红牛与本田合作的方式，而且从所有方面来说，每个人都倾尽全力来取得成功。我想与红牛一起赢，我们的目标当然是一起为世界冠军而战。”

2014年，梅赛德斯车队领队兼CEO托托·沃尔夫试图邀请维斯塔潘加入德国车队的年轻车手项目。然而，红牛以提供2015赛季的F1比赛席位为诱惑，成功将当时年仅17岁的荷兰人纳入其青年车手体系，也就此创造了F1最年轻车手参赛的纪录。

2020赛季，维斯塔潘将继续搭档去年表现出色的新秀亚历山大·阿尔本。