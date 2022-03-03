维斯塔潘与红牛续签长约，直至2028年

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去年维斯塔潘在阿布扎比的收官战中击败了刘易斯·汉密尔顿，第一次赢得车手世界冠军。那场比赛结束后，他就公开表态希望在未来“10-15年”继续为红牛比赛，尽管他在2020年初与车队延续的合约要到2023年才到期。

对于这次重新签订新合约，红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为表明了“真正的意向书”，因为当前奥地利公司正在为其F1车队的未来构建蓝图。

维斯塔潘在2015年代表红牛旗下的“梯队”Toro Rosso（如今的AlphaTauri）参加F1，并且在2016年西班牙大奖赛前被提拔到“一队”。据信，本次与车队签订长达7年的合约，是F1历史上最长的一份车手合同。

近期关于维斯塔潘与红牛续约在即的消息已经沸沸扬扬。本周三有荷兰媒体报道称，新合约价值每年5000万欧元年薪。可以理解的是，虽然红牛失去了原引擎技术伙伴本天的资金支持，但近日新的赞助商协议，尤其是甲骨文的冠名，以及预算帽财政政策对车队在赛车性能方面可用开支的限制，让车队拥有足够的财力来留住他们的王牌车手。

"我非常享受作为甲骨文红牛车队的一员，所以选择留下直到2028赛季是一个简单的决定，"维斯塔潘表示。"我热爱这支车队，而去年简直是不可思议。自从2016年我们一起共事起，目标就是赢得世界冠军，我们已经做到了。所以现在的目标是长期保住赛车上使用的1号。"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在本田退出之后，红牛买下了日本公司的F1动力单元IP，并且成立了自己的动力系统部门。除了维护实际由本田生产的动力单元之外，该部门最大的任务是2026年实施的下一代动力单元。当前奥地利公司正与保时捷磋商未来在动力单元方面开展合作的可能性，但也不排除愿意与其合作的其他制造商。

与维斯塔潘续约至2028年，意味着2026年新的引擎规则实施后，红牛至少在前三个赛季里依然拥有这位荷兰车手。甚至，维斯塔潘与红牛的合约期限，比领队霍纳的劳动合同时间更长。

"马克斯与甲骨文红牛车队签约至2028年底，是一份真正的意向书，”对于维斯塔潘的续约，霍纳表示。"我们的当务之急是保住马克斯的世界冠军头衔，但这次签约也表明他是车队长期规划的一部分。红牛动力系统部门正在为2026年的新引擎规则而努力，我们希望确保我们能为赛车配置最优秀的车手。"