维斯塔潘不会改变拒绝参与《Drive to Survive》的想法

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当前，《Drive to Survive》被认为是推动全球对于F1兴趣激增的“重要功臣”，有效地将锦标赛的精彩内容呈现给了世界各地，尤其是美国的新观众。

然而在去年透露自己不想再接受采访后，维斯塔潘表示自己不会在当季的《Drive to Survive》节目中直接亮相，并透露该节目存在虚假的竞争和过度炒作的情况。

“他们假装了一些实际上并不存在的竞争。”去年10月维斯塔潘在接受美联社的采访时说道，“所以我决定不再参与其中，也不再接受任何采访，因为那样的话他们就没什么可以做文章的了。”

《Drive to Survive》第四季将于今天（3月11日）开播，内容侧重于红牛领队克里斯蒂安·霍纳的采访，讲述维斯塔潘和梅赛德斯竞争对手刘易斯·汉密尔顿之间的冠军之战。

本周四在巴林的F1季前测试中，维斯塔潘表示，他不会考虑在未来再次参与这一节目。

“不，我不会改变我的主意，”维斯塔潘在被Motorsport.com问及是否会重新考虑参与该节目时表示。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我觉得它在第一季之后就已经毁了。我认为我是一个脚踏实地的人，我只是希望它能基于事实，而不是炒作。”

“我当然理解Netflix需要这样，不管是他们的每部电视剧或纪录片，或是不管你称它为什么，但对此我都不感兴趣。我可能会看，看看它有多棒，然后继续我的生活。我也可能会在Netflix上看其他纪录片。”

维斯塔潘在Netflix的前三季节目中承担了重要角色。荷兰人接受了面对面采访，以充实涉及他和红牛的相关剧集。

在第一季节目中，维斯塔潘和红牛当时的队友丹尼尔·里卡多的关系一度成为人们关注的焦点，包括俩人在2018年阿塞拜疆大奖赛上的激烈撞车。

翻译/小飞侠