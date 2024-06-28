续约阿斯顿·马丁的斯特罗尔称纽维加盟的话将相当“惊人“

尽管没有意外，但阿斯顿·马丁在奥地利大奖赛之前宣布斯特罗尔将在“2025年及以后”继续参加大奖赛。

斯特罗尔今年10月底才将满26岁，但他2017年就开始参加F1。当他的父亲劳伦斯·斯特罗尔2018年中期收购Racing Point——前印度力量——之后，从2019赛季加入银石的团队。二年后，这支最早由艾迪·乔丹组建的车队转变为阿斯顿·马丁的厂商F1车队。今年在伊莫拉，他完成了个人第150场大奖赛。

此前阿斯顿·马丁已经与两届世界冠军费尔南多·阿隆索续约多年。这意味着该车队将至少以相同的阵容进入2026年新规则时代。

尽管本赛季阿斯顿·马丁AMR24赛车竞争力不如上赛季出挑，但车队加入世界冠军争夺行列的雄心保持不变。2026赛季新引擎规则实施后，他们将与本田合作，得到日本制造商的厂商资源支持。此外，银石基地的扩建项目也将于明年全部完工，当前第二三期建设正在进行中，这将为这支车队带来行业内最现代化的风洞设施。

今年年初传出老斯特罗尔重金邀请纽维加盟，双方在沙特阿拉伯期间进行了会面。这位英国人被喻为F1历史上最有才华的赛车缔造者，他先后帮助威廉姆斯、迈凯伦和红牛赢得了总共12个制造商年度冠军，而他参与设计并最终夺得车手世界冠军的赛车达到13辆。

而年初爆发的红牛内部斗争之后，迈阿密大奖赛前，奥地利车队确认纽维将在明年第一季度之后离开。自那以后，这位英国人的去向就备受瞩目，但他表示将在夏天与妻子享受自驾旅行之后再做定夺。

“那将是相当xxxx惊人”，斯特罗尔在奥地利被问及如果纽维加盟的传闻时说。“他是历史最佳，他获得的总冠军比围场里任何人都多。所以是啊，他是每支车队都想得到的人。”

加拿大人已经连续两个比赛周末对纽维表示欣赏。一周前，他在巴塞罗那的周末里声称，阿斯顿·马丁可以给这位英国人带来“年轻的”且“激动人心的”项目。

同一天，与预计的一样，Alpine宣布皮埃尔·加斯利续签多年协议，将继续代表恩斯顿团队比赛多年。而法国车队另一个席位的人选仍然扑朔迷离，卡洛斯·塞恩斯、周冠宇、瓦尔特利·博塔斯、米克·舒马赫、杰克·杜恩都是潜在候选人。