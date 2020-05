经纪人：“淡定多了”的阿隆索准备好回归F1

在塞巴斯蒂安·维特尔决定今年年底离开法拉利之后,随着意大利车队为2021赛季签下迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯,而英国车队将得到雷诺的丹尼尔·里卡多之后,关于阿隆索将在明年回到雷诺的传闻越来越多。

布利亚托雷是阿隆索在2005和2006年夺得世界冠军时效力的雷诺车队的领队。虽然这位意大利人以“大嘴”著称,但作为阿隆索经纪团队的老板,他很清楚阿隆索的个性和想法。

阿隆索在经历了迈凯伦与本田不成功的合作项目后,于2018赛季结束后离开F1。由于对赛车竞争力感到灰心丧气,西班牙人多次在比赛中发表了令本田——支付了西班牙人一半的工资——感到尴尬的言论。加上他长期以来给人留下“政治动物”的印象,让他很难受到垂青,除了渊源深厚的雷诺。

“费尔南多很有动力,”布利亚托雷在向《米兰体育报》表示,“离开F1一年对他起了作用。他已经戒掉了自己,我认为他淡定多了,准备好回归。”

在与丰田LMP1车队赢下两届勒芒24小时的胜利之后,阿隆索致力于称雄Indy 500,从而实现包揽“三皇冠”赛事桂冠的包袱。这是他今年最大的目标,将第三次与迈凯伦一起出战印第安纳波利斯。而受到新冠肺炎疫情的影响,第104届Indy 500目前被改期到8月28日进行。

此外,今年年初阿隆索也首次挑战了达喀尔拉力赛。不过,他一直公开表示希望借“2021改革”的机会重返F1,但是疫情发生之后,新技术规则将推迟一年实施。这意味着哪怕雷诺真的有意向,他是否愿意在中游集团再战一年。

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., McLaren and George Russell, Williams Racing in the Press Conference

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images