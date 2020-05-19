经纪人：“淡定多了”的阿隆索准备好回归F1

在塞巴斯蒂安·维特尔决定今年年底离开法拉利之后，随着意大利车队为2021赛季签下迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯，而英国车队将得到雷诺的丹尼尔·里卡多之后，关于阿隆索将在明年回到雷诺的传闻越来越多。

布利亚托雷是阿隆索在2005和2006年夺得世界冠军时效力的雷诺车队的领队。虽然这位意大利人以“大嘴”著称，但作为阿隆索经纪团队的老板，他很清楚阿隆索的个性和想法。

阿隆索在经历了迈凯伦与本田不成功的合作项目后，于2018赛季结束后离开F1。由于对赛车竞争力感到灰心丧气，西班牙人多次在比赛中发表了令本田——支付了西班牙人一半的工资——感到尴尬的言论。加上他长期以来给人留下“政治动物”的印象，让他很难受到垂青，除了渊源深厚的雷诺。

“费尔南多很有动力，”布利亚托雷在向《米兰体育报》表示，“离开F1一年对他起了作用。他已经戒掉了自己，我认为他淡定多了，准备好回归。”

在与丰田LMP1车队赢下两届勒芒24小时的胜利之后，阿隆索致力于称雄Indy 500，从而实现包揽“三皇冠”赛事桂冠的包袱。这是他今年最大的目标，将第三次与迈凯伦一起出战印第安纳波利斯。而受到新冠肺炎疫情的影响，第104届Indy 500目前被改期到8月28日进行。

此外，今年年初阿隆索也首次挑战了达喀尔拉力赛。不过，他一直公开表示希望借“2021改革”的机会重返F1，但是疫情发生之后，新技术规则将推迟一年实施。这意味着哪怕雷诺真的有意向，他是否愿意在中游集团再战一年。

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., McLaren and George Russell, Williams Racing in the Press Conference Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

莱克勒克核心地位确定

布利亚托雷曾透露，他当初建议过阿隆索不要在2007年加盟迈凯伦，因为他预见了时任迈凯伦老板罗恩·丹尼斯对新人刘易斯·汉密尔顿给予了很高的期待。事实证明，在短短一年的时间里，西班牙人就与英国车队关系恶化，并在赛季结束后回到雷诺。

在意大利人眼里，维特尔决定离开法拉利，与当年阿隆索的原因如出一辙。“在F1里重要的永远都是取胜秘方。你必须让一名车手专注于世界冠军（争夺），让另一名多捞积分，从对手手里抢下来。”

“维特尔为一名非常快的年轻人的加入付出了代价。那让他和车队都始料未及，就像（刘易斯）汉密尔顿刚到迈凯伦时。两名水平相当的车手肯定会带来互相消耗积分的风险。”

如今塞恩斯复制了阿隆索的步伐，将在半年后正式加盟法拉利。但是查尔斯·莱克勒克的存在，以及只签约两年，让他面临职业生涯前所未有的考验。因此布利亚托雷认为，法拉利已经发出了彻底围绕查尔斯·莱克勒克运作的信号，尽管他认可塞恩斯的潜力。

“他（塞恩斯）是一名出色的车手，以他在2019赛季拥有的赛车来说，他的表现很好，”前雷诺车队大佬说。

“在我看来情况很清楚：法拉利正把一切押在莱克勒克身上，这是好事，因为就像我去年说过的，他是未来之星。与阿隆索和舒马赫相似吗？好车手，你一眼就能看出来。”

“我很清楚地记得迈克尔在贝纳通创造的纪录，即使当时他仍然非常年轻。那时吉安卡罗·米纳尔迪还打电话来告诉我关于年轻的阿隆索的情况。如果有个车手很特殊，你立即就会明白，查尔斯正是如此。”