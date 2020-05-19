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Formula 1 / 突发新闻

经纪人：“淡定多了”的阿隆索准备好回归F1

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经纪人：“淡定多了”的阿隆索准备好回归F1
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2020年5月19日 上午4:13

弗拉维奥·布利亚托雷声称费尔南多·阿隆索已经“淡定多了”，并且他已经为2021年回归F1做好了准备。

在塞巴斯蒂安·维特尔决定今年年底离开法拉利之后，随着意大利车队为2021赛季签下迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯，而英国车队将得到雷诺的丹尼尔·里卡多之后，关于阿隆索将在明年回到雷诺的传闻越来越多。

布利亚托雷是阿隆索在2005和2006年夺得世界冠军时效力的雷诺车队的领队。虽然这位意大利人以“大嘴”著称，但作为阿隆索经纪团队的老板，他很清楚阿隆索的个性和想法。

阿隆索在经历了迈凯伦与本田不成功的合作项目后，于2018赛季结束后离开F1。由于对赛车竞争力感到灰心丧气，西班牙人多次在比赛中发表了令本田——支付了西班牙人一半的工资——感到尴尬的言论。加上他长期以来给人留下“政治动物”的印象，让他很难受到垂青，除了渊源深厚的雷诺。

“费尔南多很有动力，”布利亚托雷在向《米兰体育报》表示，“离开F1一年对他起了作用。他已经戒掉了自己，我认为他淡定多了，准备好回归。”

在与丰田LMP1车队赢下两届勒芒24小时的胜利之后，阿隆索致力于称雄Indy 500，从而实现包揽“三皇冠”赛事桂冠的包袱。这是他今年最大的目标，将第三次与迈凯伦一起出战印第安纳波利斯。而受到新冠肺炎疫情的影响，第104届Indy 500目前被改期到8月28日进行。

此外，今年年初阿隆索也首次挑战了达喀尔拉力赛。不过，他一直公开表示希望借“2021改革”的机会重返F1，但是疫情发生之后，新技术规则将推迟一年实施。这意味着哪怕雷诺真的有意向，他是否愿意在中游集团再战一年。

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., McLaren and George Russell, Williams Racing in the Press Conference

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz Jr., McLaren and George Russell, Williams Racing in the Press Conference

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

莱克勒克核心地位确定

布利亚托雷曾透露，他当初建议过阿隆索不要在2007年加盟迈凯伦，因为他预见了时任迈凯伦老板罗恩·丹尼斯对新人刘易斯·汉密尔顿给予了很高的期待。事实证明，在短短一年的时间里，西班牙人就与英国车队关系恶化，并在赛季结束后回到雷诺。

在意大利人眼里，维特尔决定离开法拉利，与当年阿隆索的原因如出一辙。“在F1里重要的永远都是取胜秘方。你必须让一名车手专注于世界冠军（争夺），让另一名多捞积分，从对手手里抢下来。”

“维特尔为一名非常快的年轻人的加入付出了代价。那让他和车队都始料未及，就像（刘易斯）汉密尔顿刚到迈凯伦时。两名水平相当的车手肯定会带来互相消耗积分的风险。”

如今塞恩斯复制了阿隆索的步伐，将在半年后正式加盟法拉利。但是查尔斯·莱克勒克的存在，以及只签约两年，让他面临职业生涯前所未有的考验。因此布利亚托雷认为，法拉利已经发出了彻底围绕查尔斯·莱克勒克运作的信号，尽管他认可塞恩斯的潜力。

“他（塞恩斯）是一名出色的车手，以他在2019赛季拥有的赛车来说，他的表现很好，”前雷诺车队大佬说。

“在我看来情况很清楚：法拉利正把一切押在莱克勒克身上，这是好事，因为就像我去年说过的，他是未来之星。与阿隆索和舒马赫相似吗？好车手，你一眼就能看出来。”

“我很清楚地记得迈克尔在贝纳通创造的纪录，即使当时他仍然非常年轻。那时吉安卡罗·米纳尔迪还打电话来告诉我关于年轻的阿隆索的情况。如果有个车手很特殊，你立即就会明白，查尔斯正是如此。”

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Author Frankie Mao

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