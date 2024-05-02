纽维确定2025年初离开红牛，被视为时代终结开始的信号

纽维与红牛的工作合约原本持续到2025年底，而根据本周三红牛的声明，他将在2025年三月底正式离职。在此期间，他将不再参与F1赛车项目，但还会出席“特定的比赛”，以继续提供宝贵的知识。不过，他将继续全力参与红牛第一款超级跑车——RB17的开发工作，从而确保这款备受期待的赛车可以在七月的古德伍德赛车节亮相。

可以理解的是，纽维原来的合约中包括至少12个月不能加入竞争对手的特殊条款，但经过他个人法律代表与奥地利车队的协商，最早在明年三月他就可以自由加入其他车队。

当前已知的是，阿斯顿·马丁老板劳伦斯·斯特罗尔先前已经同纽维碰面，并且开出了天价高薪。法拉利的领队弗雷德里克·瓦塞尔也与英国人会面，希望促成这位设计大师与2025年将加盟的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿早日在马拉内罗共事。而自“地面效应时代”开始以来失势的梅赛德斯，也希望得到纽维这样的人物，尽管其已经有了同样能力超群的詹姆斯·埃利森。就个人关系而言，纽维与现在的迈凯伦车队CEO扎克·布朗私交甚笃。

然而，对任何车队来说，尽管纽维最早在明年三月就能加入，但对于2026年新规则的赛车研发还是太迟，因为到那时新赛车的概念已经初步成型。不过，从另一个角度来说，纽维的离开也可能影响红牛对下一代赛车的准备工作，因为2026赛季也将是福特与红牛联合打造的动力单元投入使用的第一个赛季。

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

纽维在2006年从迈凯伦跳槽到当时刚刚成立第二年的红牛，之后成为奥地利车队发展为“冠军之师”的重要支柱，包括迄今为止所有13个制造商和车手世界冠军以及比赛胜利。

今年年初，红牛领队克里斯蒂安·霍纳遭到一名女员工控诉，引发了红牛车队高层的权利斗争，而且升级到奥地利红牛公司的泰国大股东和奥地利方面的管理者。虽然到目前为止，霍纳和另一派的赫尔穆特·马尔科都仍然各司其职，但是业内普遍认为，其他车队或将成为红牛“内斗”的最大受益者，尤其是多届世界冠军马克斯·维斯塔潘和一些骨干人员可能萌生去意。

当时，维斯塔潘的父亲约斯警告称，如果霍纳不离开，车队有“自爆”的风险。如今，纽维成为这场风波之后第一个主动离开的关键人物，无疑进一步加剧这种猜测。

本周三，荷兰《电讯报》援引约斯·维斯塔潘的话报道说：“车队有分崩离析的危险。今年早些时候我就担心过。为了内部和谐，重要的是关键人物要留在车队。现在情况并非如此。纽维要走了，今年年初赫尔穆特（马尔科）似乎也要被赶走。这对未来的发展不利。”

纽维决定离开之后，眼看今年将成为“四冠王”的维斯塔潘将如何决定个人未来，成为最大的问号。霍纳坚持表示荷兰人将忠于红牛车队，但梅赛德斯方面正尽一切办法促使其加盟。而这显然是奥地利红牛公司最不愿意看到的事情，纽维的举动无异于再次敲响警钟，促使站在霍纳对立面的一方再次有所行动，以便阻止车队内部倒塌。