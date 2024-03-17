纽维从未改变F1计划，将于日本大奖赛重返赛道
Motorsport.com获悉，尽管近期针对阿德里安·纽维的未来出现了一些疯狂的传言，但他参与红牛争夺F1冠军的计划没有改变。
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer looks on from the pitwall
Red Bull Content Pool
这位传奇F1设计师是红牛车队近年来成功不可或缺的一部分，他与技术总监皮埃尔·瓦切及其团队密切合作，共同推进新款RB20赛车的改进。
尽管纽维并不全职负责F1业务，其首席技术官一职也覆盖其他项目，但他仍投入了大量时间，确保红牛在赛道上充分发挥潜力。
纽维出席了本赛季揭幕战巴林大奖赛和沙特阿拉伯大奖赛，但根据安排，他将缺席在澳大利亚的下一场比赛，而这滋生了他可能卸下一些责任的传闻。甚至有传言称，红牛希望让他专职负责RB17 hypercar项目。传言暗示这一举动可能来自对于F1预算上限的担忧，也可能源于对F1车队高层权力斗争带来的政治局面的不安。
不过，有消息人士表示，有关纽维职务的任何想法都是不切实际的。他的角色将保持不变，而且随着RB20赛车工作的继续开展，他将在下个月的日本大奖赛上如期重返赛道。
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer
Photo by: Red Bull Content Pool
长期以来，外界一直在猜测纽维可能会终止在F1的工作，但他仍然一如既往地充满动力，希望继续赢得锦标赛桂冠。
事实上，今年早些时候，他曾表示他唯一一次考虑退役是在2014年，当时红牛车队的动力单元处于巨大劣势。
“我加入红牛（组建了一支技术团队），”他说。“这算是职业生涯的一场小冒险，但我希望能再次从一头参与车队的建设。因此，我参与组建了车队，并与克里斯蒂安和赫尔穆特（马尔科）一起见证了车队的发展，我为什么要放弃呢？”
"唯一一次差点（退休）是在 2014 年，出于完全不同的原因。很简单，当时我们的动力单元表现不佳，这种情况当然会出现。而制造商（雷诺）高层似乎对进行大笔投资扭转局面的期待并不强烈。我们都知道，要想赢得冠军，车手、底盘和引擎，这三个关键因素缺一不可，其中一个环节出现问题就不可能赢得冠军......"
翻译/Chloe
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